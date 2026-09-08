13.000 alumnos ceutíes vuelven al colegio con temor de sus padres por la seguridad

Un grupo de niños a la entrada del colegio en Ceuta, con la presencia de una agente de seguridad privada a las puertas del centro. MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

Cerca de 13.000 alumnos comenzaron este martes su actividad lectiva en Ceuta, en un regreso a las aulas marcado por la sensación de inseguridad. En los centros destacaba la presencia de miembros de la seguridad privada, pero algunos de los padres de los menores alertaron de la falta de presencia policial pese a lo que se había anunciado.

«Esto no es normal», se lamentaba a Efe un padre a las puertas del colegio público Lope de Vega en alusión a la ausencia de policías o militares en las inmediaciones del colegio.

Una madre, Fátima Ahmed, lamentaba también las circunstancias de esta vuelta al cole en la ciudad. «Nos han robado las playas, el verano y la feria, pero no nos pueden quitar también la educación», clamó.

El sentimiento de Fátima Ahmed también fue compartido por otras madres y familiares a las puertas del colegio público-concertado Beatriz de Silva, donde un abuelo, José Expósito, llevaba a su nieta de doce años de la mano. «Los padres están trabajando y tengo que traerla yo a pesar de que viven aquí cerca».

Tampoco en el colegio Andrés Manjón, ubicado en el centro de la ciudad, se apreciaba una presencia de las fuerzas de seguridad en el exterior, salvo los agentes de la Policía Local que habitualmente realizan funciones de regulación del tráfico a la entrada y a la salida de los colegios.

«¿No decían que la seguridad se iba a incrementar? Pues aquí no se ve nada», comentaba una madre. «Están los de siempre, la Policía Local», recalcó.

El Gobierno de Ceuta ha decidido posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, siguió desde Ceuta la apertura del curso escolar y aseguró que entiende la «angustia» de las familias de Ceuta que no han querido llevar a sus hijos al colegio en este primer día de clase en la ciudad, pero recalcó que «las aulas y los trayectos son seguros».