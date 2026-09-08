Sumar reclama al Gobierno que desclasifique todos los documentos sobre el Sáhara Occidental y la Marcha Verde

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso. Kiko Huesca | EFE

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al Gobierno que desclasifique documentos relativos a la Marca Verde relativa a la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental y todo el proceso de retirada de España de la que fue su provincia hasta noviembre de 1975.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha valorado positivamente que el Consejo de Ministros haya decidido desclasificar informes policiales y de inteligencia respecto a la crisis de Ceuta y la entrada masiva de migrantes de finales de julio, que a su juicio es un «ataque híbrido» de Marruecos contra España con el «apoyo» de Estados Unidos.

En todo caso, Ibáñez ha enfatizado que esta decisión de desclasificar documentos les lleva también a exigir al PSOE que desbloquee de «manera inmediata» la Ley de Secretos Oficiales, que es un compromiso adquirido por el propio presidente Pedro Sánchez.

Y ha demandado que tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía «toda la información relativa» al Sáhara Occidental, a la salida de España de la zona y a la denominada Marcha Verde.

Nacionalidad saharaui

A su vez, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha saludado esta iniciativa impulsada por su compañero en el grupo plurinacional y ha demandado que el PP vote a favor de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española.

Cuestionada sobre si teme que esta crisis pueda hacer que el PSOE reconsidere su posición en esta ley, Sidi ha dicho que los socialistas «no tienen otra opción que votar a favor» y ha advertido que si el PSOE cambiara el sentido de su voto sería «cavar su propia tumba» dado que se daría la imagen de que la soberanía del Parlamento estaría en duda por la injerencia extranjera.

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«Pero reitero, sí que confío en que el PP pueda también mover su voto de la abstención hacia el apoyo porque la abstención no dice nada, es símbolo más bien de cobardía, en este caso en una norma tan crucial y que moviliza electoralmente», ha zanjado Sidi.