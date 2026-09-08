El rey examinó este lunes con Robles y altos mandos militares la defensa en Ceuta

El rey, junto a Margarita Robles y la cúpula de Defensa, en una fotografía compartida en X por la Casa Real.

Felipe VI se reunió este lunes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de Ceuta, Luís Fernández Herrero, para examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa. Lo ha posteado este martes la casa real en su cuenta oficial de X, en una publicación con una fotografía del encuentro.

Esta reunión tuvo lugar después de que el rey y la ministra de Defensa coincidieran el pasado viernes en Toledo, en el Museo del Ejército, en una exposición sobre la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América. Y volverán a encontrarse este próximo viernes en la base naval de Rota (Cádiz), en un acto con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S.

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Tras la entrada masiva de migrantes de finales del mes de julio, Felipe VI expresó su «preocupación e indignación» por los «graves» acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, e insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran «de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España», una unidad a la que volvió a apelar el jefe del Estado en el Día de Ceuta: «La Corona y todos, con nuestra ciudad».

La casa real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta, que, según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas, un viaje histórico, ya que es el primero que realizará el jefe del Estado, todavía sin fecha concreta.

Cientos de migrantes esperan su turno para recibir ayuda humanitaria en Ceuta. Reduan | EFE

Bruselas enviará una «misión técnica» a Ceuta esta semana para «analizar la situación»

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, se reúne este martes con Juan Jesús Vivas

La Voz

Funcionarios de la Comisión Europea (CE) viajarán a finales de esta semana a Ceuta y mantendrán reuniones también a nivel técnico en Madrid mientras los servicios comunitarios continúan «avanzando de forma prioritaria» en la solicitud de apoyo financiero que formuló el Gobierno de España hace dos semanas.

El objetivo de estas reuniones, que fueron solicitadas por las autoridades españolas, es «analizar la situación sobre el terreno», según confirmó este martes el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución. «Seguimos muy de cerca la situación y seguimos plenamente comprometidos a todos los niveles para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión. La Comisión mantiene un estrecho contacto con las autoridades españolas a todos los niveles», reiteró Lammert.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha mantenido recientemente conversaciones con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y se reunirá este martes con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que se encuentra en Bruselas, que también se verá con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, también se verá este martes con el comisario Brunner. Con respecto a estos encuentros, el portavoz comunitario no quiso adelantar su contenido y sostuvo que ofrecerán una valoración sobre el contenido de las mismas una vez se celebre.