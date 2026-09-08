La policía busca a un joven de 22 años en Valencia que mató a su padrastro con una mancuerna

Un coche patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

Terrible crimen en la ciudad de Valencia. Un joven mató a su padrastro con un mancuerna en circunstancias que ya investiga la Policía Nacional. El crimen tuvo lugar en la calle Arquitecto Segura del lago de la capital, en el barrio de San Isidro de la ciudad de Valencia. El fallecido, de 51 años, habría sido atacado por su hijo, de 22 años (cumple los 23 este miércoles) y de origen ruso.

El presunto homicidio tuvo lugar poco antes de las dos del mediodía y en el escenario de la muerte violenta se presentaron agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como especialistas de la Policía Científica.

El fatal desenlace sucedió hacia el mediodía de este martes, pero la violencia empezó a desatarse horas antes. Según pudo saber Colpisa, a última hora del lunes ya tuvieron que acudir policías y una ambulancia del SAMU al número 25. Allí vivía la víctima, Antonio, con su hijastro, Danil R., fruto de una relación anterior del hombre con una ciudadana rusa.

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Los agentes y los sanitarios tuvieron que intervenir como consecuencia del violento estado en que se encontraba el joven, quien tiene diagnosticada una enfermedad mental, al parecer esquizofrenia. Danil fue trasladado al Hospital General, donde quedó ingresado en la planta de psiquiatría.

Su internamiento no impidió que el joven se acabase fugando del centro sanitario. Fue entonces cuando regresó a la casa de San Isidro y acabó con la vida de su padre con un golpe de una mancuerna que usaba para hacer ejercicio en casa.

El sospechoso del crimen, que tiene permiso de residencia y trabajo en nuestro país, aún no ha sido localizado ni detenido. La Policía Nacional y Local han desplegado un operativo en el barrio de San Isidro para tratar de dar con el joven. El médico forense llegó a la escena del crimen minutos antes de las cuatro de la tarde.

Fuentes del caso señalan que el prófugo, que mide casi dos metros de altura, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y ha sido catalogado de «muy peligroso».

Los vecinos de San Isidro, consternados por el violento crimen, han explicado que Danil vivía «desde hace muchos años» con Antonio. Tras romper este con la mujer rusa, el joven inicialmente dejó de convivir con su padrastro durante un tiempo, aunque finalmente regresó. El fallecido iba todos los días al gimnasio, porque tenía problemas de movilidad en una pierna, han explicado los residentes junto al número 25 de Arquitecto Segura del Lago.