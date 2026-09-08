La Policía asesta un duro golpe a los «ases» de la Banca de Dubái con 21 detenidos y 20 millones en activos del narco

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Rueda de prensa de la Policía Nacional para informar de la operación contra la Banca de Dubái.
Rueda de prensa de la Policía Nacional para informar de la operación contra la Banca de Dubái. Rodrigo Jiménez | EFE

La macrooperación llevada a cabo ha permitido desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala

08 sep 2026 . Actualizado a las 11:36 h.

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados «ases» o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como Banca

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