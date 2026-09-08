La Policía asesta un duro golpe a los «ases» de la Banca de Dubái con 21 detenidos y 20 millones en activos del narco

Rueda de prensa de la Policía Nacional para informar de la operación contra la Banca de Dubái. Rodrigo Jiménez | EFE

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados «ases» o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como Banca