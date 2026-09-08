El Ministerio del Interior reconoce que elaboró una lista de periodistas con sus ideologías políticas
MADRID / COLPISA
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El departamento de Grande-Marlaska admite la autenticidad de un dosier que clasificaba a profesionales como «afín al PSOE», «de derechas» o «anti-sanchista», aunque asegura que el ministro nunca estuvo al tanto08 sep 2026 . Actualizado a las 11:05 h.
El Ministerio del Interior ha reconocido que su Oficina de Comunicación elaboró un dosier con decenas de periodistas en el que, además de sus fotografías y trayectoria profesional, se recogían valoraciones sobre su ideología, su posición