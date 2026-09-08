La jueza da a Ceuta la condición de «víctima directa» del asalto y acepta a la ciudad como acusación particular
MADRID / COLPISA
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La magistrada Tardón subraya la gravedad de unos hechos que afectaron a los habitantes «en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes»08 sep 2026 . Actualizado a las 16:16 h.
La investigación de la Audiencia Nacional sobre la avalancha de Ceuta suma desde este martes un nuevo actor directamente afectado. La magistrada María Tardón ha admitido la personación de la ciudad autónoma como acusación particular en las