El juez Peinado acerca a Begoña Gómez al juicio oral

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

La defensa de Begoña Gómez solicitó al juez Juan Carlos Peinado su absolución durante la audiencia preliminar celebrada este martes a las 19.15 horas —que en un principio había sido convocada a las 18.00 horas— y finalizada media hora después. Durante la vista, previa a que el magistrado cierre la instrucción por la que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, solicitaron, como ya hicieron en el informe final entregado antes de verano, una condena de 13 años para la mujer del presidente del Gobierno. Tras este acto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 deberá dictar un auto que dictamine la apertura de juicio oral.

Esta nueva audiencia preliminar no es la primera que se celebra durante la instrucción en la que se encuentra acusada Begoña Gómez. La última vez fue en junio, momento en el que el juez Peinado dictó el polémico auto que casi le valió una sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al justificar la retirada del pasaporte tanto a la mujer del presidente del Gobierno como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada en la causa, con que los agentes que se ocupan de su escolta en Moncloa, llegado el momento, podrían colaborar en una posible fuga.

En un proceso judicial que, desde el primer momento, ha estado cargado de polémica, esta no podía faltar en la que podría ser la última vista del caso, al menos a manos de Peinado, dado que el magistrado se jubilará el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años, la edad máxima permitida. Los problemas en esta vista vinieron a raíz de la solicitud de las acusadas de retrasar la sesión. Una solicitud que el nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, justificó con problemas de agenda, ya que este martes, a la hora a la que el juez había citado a las partes, debía estar en Barcelona para atender otro señalamiento.

Y aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 se abrió a aplazar la audiencia, explicando que la premura de la convocatoria obedecía a su propio calendario de vacaciones, finalmente la vista acabó celebrándose. Eso sí, con 45 minutos de retraso para que el letrado que representa a Begoña Gómez pudiese llegar a tiempo. El magistrado tiene aprobado un «plan de vacaciones» desde este miércoles, 9 de septiembre, hasta el próximo día 18 y pretendía dejar celebrada este martes la última comparecencia antes de decidir sobre la apertura de juicio oral.

Durante la vista, las acusaciones populares no solicitaron medidas cautelares, como sí hicieron durante la audiencia preliminar de junio, como consecuencia del dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid, que determinó que la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España eran excesivas en el caso. Eso sí, insistieron en que tanto Gómez como su asistenta en Moncloa deben sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, por su parte, reiteró su petición para anular la causa.

Citación a las partes

La citación llegó a las partes el lunes, apenas 24 horas antes de la vista fijada para este martes a las 18.00 horas. Peinado justificó expresamente esa rapidez en una nueva resolución después de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, comunicara al juzgado que le resultaba imposible acudir porque tenía que desplazarse a Barcelona para atender otro señalamiento judicial.

El magistrado explicó que había tenido en cuenta «el plan de vacaciones aprobado» y el período que todavía le queda «por disfrutar al proveyente». De no celebrarse ahora la audiencia, argumentó, «transcurriría un período de tiempo indefinido» hasta poder encontrar un hueco compatible con las agendas de todos los abogados de las defensas y de las acusaciones populares personadas.

Peinado propuso como primera solución que Campaner designara a otro abogado para sustituirle. Invocó para ello la «buena fe procesal» y recordó que ya no quedan diligencias pendientes de practicar antes de esta audiencia y que las partes conocen los hechos por los que Gómez está acusada de presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Pero el propio juez dejó abierta en esa misma resolución la posibilidad de suspender el acto. «Si a pesar de todo alguno de los letrados considera que resulta imprescindible su presencia en dicha audiencia preliminar», señaló, «tendría que buscarse otra fecha que no podría concretarse en este momento».

La defensa de Gómez aprovechó inmediatamente esa puerta. Campaner ha reiterado que considera imprescindible acudir personalmente a la comparecencia y ha rechazado nombrar a un sustituto. El letrado sostiene que es él quien ha estudiado las actuaciones durante el plazo concedido para preparar la defensa y que impedirle asistir podría afectar al derecho de Gómez a ser defendida por el abogado de su elección.

Leer más: Una legislatura de vértigo: el avispero ceutí, sin Presupuestos y sombras de corrupción

El problema de agenda había sido comunicado con detalle al juzgado. Campaner tenía comprado desde el 22 de julio un vuelo desde Palma de Mallorca a Barcelona para la tarde de este martes con el propósito de asistir el miércoles por la mañana a otro procedimiento judicial. Incluso había ofrecido acudir ante Peinado el miércoles, después de regresar a Madrid en AVE. Pero precisamente ese día comienza el periodo de vacaciones del instructor.

El abogado ha trasladado ahora que podría comparecer durante la semana del 21 de septiembre. Esa alternativa permitiría todavía a Peinado celebrar la audiencia antes de abandonar definitivamente el juzgado: el magistrado alcanzará los 72 años y se jubilará el próximo 27 de septiembre.

Leer más: Sánchez defiende la inocencia de Zapatero y atribuye los casos de su familia a una persecución por ser «hermano y mujer» del presidente

La situación de Cristina Álvarez añade otra dificultad. La asistente de Begoña Gómez en la Moncloa también ha pedido que la audiencia sea aplazada porque se encuentra fuera de España. Su abogado, José María de Pablo, comunicó al juez que Álvarez viajó a comienzos de septiembre para realizar un crucero y que posteriormente tiene previstas varias citas médicas en Miami. Su regreso a España está fijado para el 28 de septiembre, un día después de la jubilación de Peinado.

Aunque la presencia personal de Álvarez no es preceptiva en esta diligencia, su defensa sostiene que debe poder asistir. Considera que se trata de un trámite «esencial» que exige preparación previa y denuncia la «indefensión» que, a su juicio, provoca una convocatoria realizada con tan escaso margen.

La audiencia preliminar es el trámite previsto por la Ley del Tribunal del Jurado para que, una vez presentados los escritos de acusación y defensa, las partes discutan ante el instructor si procede abrir juicio oral. Es también el momento en el que pueden plantearse determinadas diligencias antes de que el juez adopte su decisión.

Leer más: Exconsejeros de Ruiz-Gallardón piden anular el primer juicio del caso Lezo

En este caso, Peinado ya había rechazado la declaración como testigo propuesta por la defensa de Gómez de José Manuel Ruano de la Fuente, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y codirector de la cátedra que dirigió la esposa de Pedro Sánchez.

Será además la segunda vez que el instructor tenga que celebrar esta audiencia en la misma causa en lo que va de año. Peinado ya convocó una primera comparecencia en junio y posteriormente acordó abrir juicio con jurado contra Gómez por cuatro delitos. La Audiencia Provincial de Madrid corrigió parcialmente aquella decisión en julio y dejó fuera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El procedimiento con jurado quedó así limitado a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Ese pronunciamiento de la Audiencia obligó al instructor a repetir ahora el trámite preliminar antes de resolver nuevamente si Gómez y Álvarez deben sentarse en el banquillo por esos dos delitos.