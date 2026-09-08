El juez se abre a aplazar la comparecencia de Begoña Gómez tras reconocer que sus prisas eran porque él se marcha de vacaciones
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Peinado admite que citó la audiencia con apenas 24 horas de antelación por su «plan de vacaciones» y deja la puerta abierta a buscar otra fecha antes de su jubilación08 sep 2026 . Actualizado a las 11:12 h.
El juez Juan Carlos Peinado se ha abierto finalmente a aplazar la audiencia preliminar de Begoña Gómez después de reconocer que la premura con la que convocó a la esposa del presidente del Gobierno y a