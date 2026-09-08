Interceptados en Sevilla más de 1.200 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cocos a bordo de un camión

Uno de los detenidos en la operación antidroga en Sevilla. Guardia Civil | EUROPAPRESS

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han interceptado 1.238 kilos de cocaína que estaban ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla. La droga viajaba escondida al fondo del remolque del camión que transportaba la carga y oculta en la parte baja de los palés.

Además, se ha detenido a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas. La operación se inició en diciembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron una empresa localizada en Dos Hermanas (Sevilla) que parecía estar siendo utilizada para introducir drogas en España, informa en un comunicado.

A continuación, se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, por lo que se estableció un estrecho dispositivo de seguimiento. De esta forma, se organizó un operativo para interceptar el contenedor justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave.

Así, se pudo interceptar la mercancía justo en la recepción, e incautar tanto dinero en efectivo como diversos dispositivos electrónicos de gran valor probatorio, gracias a dos entradas en inmuebles de la provincia de Sevilla.

La inspección reveló que la cocaína viajaba escondida en un cargamento de cocos, al fondo del remolque del camión y oculta en la parte baja de los palés.

Esta actuación se enmarca en la permanente colaboración institucional en la lucha contra el narcotráfico y ha sido coordinada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla y el grupo EDOA de la Guardia Civil de Sevilla y Algeciras. Además, se ha contado con apoyo de la Unidad de Acción Rural (UAR) y el Grupo de Acción Rápida (GAR).