Salvador Illa, a Díaz Ayuso: «En Cataluña no hay mindundis ni ninguna fiesta»

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, en el acto que da inicio a la conmemoración del Año Tarradellas en el Palau de la Generalitat. Toni Albir | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respondió este lunes a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien la semana pasada, durante el debate del estado de la región, se refirió al nuevo modelo de financiación pactado por los socialistas y Esquerra para afirmar que los madrileños «no pagarán la fiesta nacionalista a cuatro mindundis».

En una entrevista en la televisión autonómica, Illa pidió a la dirigente madrileña que «no se meta con Cataluña ni se meta con los catalanes», y que en su comunidad «no hay mindundis ni ninguna fiesta; hay gente trabajadora, que no se queja y que va por trabajo», antes de tender «la mano al conjunto de buenos madrileños».

El socialista catalán tildó las políticas de Ayuso en Madrid de «poco solidarias», y le reprochó que busquen generar «mucha prosperidad, pero concentrada en pocas manos». «Allí, es una política de acumular y acumular, pero a quien no le llega la prosperidad, que se espabile», le espetó.