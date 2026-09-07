El expresidente de Plus Ultra admite que pactó pagar el 1% del rescate al «grupo Zapatero»

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, a la izquierda, junto a su abogado, a su llegada a la Audiencia Nacional. Susana Vera | REUTERS

El cerco judicial contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se va estrechando. El expresidente de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, reafirmó ayer en su declaración como investigado ante el juez José Luis Calama que pactaron con el empresario Julio Martínez Martínez, Julito, pagar una comisión del 1 % al «grupo Zapatero» si la firma conseguía un rescate por parte del Gobierno español de 53 millones de euros. El investigado ratificaba así su decisión de colaborar con la Justicia tras presentar el pasado 20 de julio ante el magistrado un escrito en el que aceptaba el pago de comisiones.

«Él se llevaba el 1 %», sostuvo sobre Zapatero, en una comisión condicionada al «éxito» del rescate. La compañía fue rescatada finalmente con ayudas de 53 millones de euros, por lo que la comisión pactada ascendía a 530.000 euros.

Conversación de 10 minutos

Martínez Sola reveló la participación personal de Zapatero en las negociaciones al señalar que el 30 de abril del 2020 recibió una llamada del expresidente desde un número oculto, de una duración de diez minutos, en la que se planteó su intervención en el proceso. El investigado dio por hecho que el exjefe del Ejecutivo intermedió ante el Gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que no aclaró es qué gestiones concretas llevó a cabo el «grupo Zapatero», ante qué organismos intervino ni ante quién influyó el exlíder del PSOE para que las ayudas se concedieran finalmente en marzo del 2021, porque las conversaciones posteriores las llevó a cabo Julio Martínez Martínez.

Martínez Sola dejó abierta además la posibilidad de que estas se concedieran simplemente porque cumplían los requisitos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado durante la pandemia. Insistió en que Plus Ultra cumplía todas las condiciones legales que se plantearon para las empresas que pretendieran acceder al rescate por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pero, ante la «duda», decidieron pagar esa comisión del 1 %.

En la supuesta conversación con Zapatero, Martínez Sola le expuso al expresidente la «difícil situación financiera» de su compañía y la necesidad que tenían de acceder a los fondos ICO. A partir de ahí, Zapatero le trasladó que su intervención podría ayudar a lograr ese objetivo y que «su gente» contactaría con la compañía aérea para llevar a cabo las gestiones.

Tras ello, fue Julio Martínez Martínez quien se puso en contacto con ellos por indicación de Zapatero. Fue este quien finalmente diseñó todos los detalles de la comisión a cobrar por el rescate de la compañía y él, según declaró, nunca supo a qué acuerdos llegaron Zapatero y Julito.

Informes sin valor

Martínez Sola reconoció también que Plus Ultra firmó un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante, la compañía controlada por Julito en la que Zapatero ejercía un supuesto papel de consultor —aunque el informe de la UDEF atribuye al expresidente el liderazgo de la firma—, por un total de 5.000 euros al mes. Pero admitió que, en realidad, esa empresa mercantil no realizó ningún trabajo de consultoría para la compañía aérea y que los informes que recibía no tenían ningún valor. Plus Ultra decidió asumir ese pago a la empresa como una parte más del coste necesario para conseguir que la SEPI les concediera finalmente el rescate.

Este martes le toca el turno de declarar al ex CEO de Plus Ultra Roberto Roselli, que también envió a la Audiencia su propio escrito, coincidente con el de Sola, mostrando su disposición a colaborar.