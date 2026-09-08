El ex consejero delegado de Plus Ultra dice que el «grupo Zapatero» le avisó del rescate una semana antes de aprobarse

El ex CEO de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli, en la Audiencia Nacional. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, dice que el «grupo Zapatero», nombre con el que se conoce la trama que presuntamente lideraba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, le notificó una semana antes que