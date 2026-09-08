El ex consejero delegado de Plus Ultra dice que el «grupo Zapatero» le avisó del rescate una semana antes de aprobarse

Almudena Santos / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ex CEO de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli, en la Audiencia Nacional.
El ex CEO de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli, en la Audiencia Nacional. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Roberto Roselli ha ratificado que se pagó el 1 % de la ayuda concedida por la SEPI a la aerolínea y se ha mostrado abierto a aportar documentación sobre pagos en el extranjero

08 sep 2026 . Actualizado a las 15:35 h.

El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, dice que el «grupo Zapatero», nombre con el que se conoce la trama que presuntamente lideraba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, le notificó una semana antes que

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