El ex consejero delegado de Plus Ultra dice que el «grupo Zapatero» le avisó del rescate una semana antes de aprobarse
MADRID / COLPISA
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Roberto Roselli ha ratificado que se pagó el 1 % de la ayuda concedida por la SEPI a la aerolínea y se ha mostrado abierto a aportar documentación sobre pagos en el extranjero08 sep 2026 . Actualizado a las 15:35 h.
El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, dice que el «grupo Zapatero», nombre con el que se conoce la trama que presuntamente lideraba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, le notificó una semana antes que