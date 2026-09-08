El Consejo de Informativos de TVE rechaza que Sánchez sea entrevistado por una productora externa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Borja Puig de la Bellacasa | EFE

El Consejo de Informativos de TVE ha rechazado este lunes que la entrevista al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el espacio Mañaneros 360 de La 1 se realice por una productora externa: «Es un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema».

«Desconocemos quién ha tomado la decisión de que esta entrevista se produzca en dicho programa, pero pedimos tanto al Gobierno como a la Dirección que reconsideren esta decisión, porque entendemos que incumple el mandato marco de RTVE, que recoge en su artículo 35.2 que la producción informativa e institucional debe ser 100 % de producción interna», señala el Consejo de Informativos en un comunicado.

Este tipo de entrevistas, añaden, debe realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los servicios informativos, «como siempre se ha hecho». «Además, queremos reiterar nuestra disconformidad con la línea editorial de este tipo de programas», precisan.

Según ha informado RTVE, el presidente del Gobierno ofrecerá este miércoles su primera entrevista del curso político en televisión en el espacio Mañaneros 360 de La 1. Los encargados de entrevistarle serán el periodista Jesús Cintora, presentador del programa matinal, y la periodista Esther Palomera, coordinadora de Malas lenguas en La 2.

Según RTVE, Cintora y Palomera preguntarán al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de interés que centran la realidad política española a las 11.00 horas desde el plató de Mañaneros 360 en Prado del Rey.