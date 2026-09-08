Bruselas enviará una «misión técnica» a Ceuta esta semana para «analizar la situación»

Cientos de migrantes esperan su turno para recibir ayuda humanitaria en Ceuta. Reduan | EFE

Funcionarios de la Comisión Europea (CE) viajarán a finales de esta semana a la ciudad autónoma española de Ceuta y mantendrán reuniones también a nivel técnico en Madrid mientras los servicios comunitarios continúan «avanzando de forma prioritaria» en la solicitud de apoyo financiero que formuló el Gobierno de España hace dos semanas.

El objetivo de estas reuniones, que fueron solicitadas por las autoridades españolas, es «analizar la situación sobre el terreno», según confirmó este martes el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución. «Seguimos muy de cerca la situación y seguimos plenamente comprometidos a todos los niveles para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión. La Comisión mantiene un estrecho contacto con las autoridades españolas a todos los niveles», reiteró Lammert.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha mantenido recientemente conversaciones con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y se reunirá hoy con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que se encuentra en Bruselas, que también se verá con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, también se verá este martes con el comisario Brunner.

Con respecto a estos encuentros, el portavoz comunitario no quiso adelantar su contenido y sostuvo que ofrecerán una valoración sobre el contenido de las mismas una vez se celebre.