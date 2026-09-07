Vota y opina: ¿Cómo calificarías la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el Congreso junto a sus diputados, senadores y europarlamentarios Diego Radamés | EUROPAPRESS

El Gobierno continúa gestionando la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta desde finales de julio. Desde la entrada masiva de más de 70.000 ciudadanos marroquíes en la ciudad autónoma, Marruecos ha reclamado hasta tres veces como suyas las ciudades de Ceuta y Melilla. A raíz de esto, el Ministerio de Exteriores ha señalado a este periódico que las últimas declaraciones del ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, al igual que las anteriores emitidas por otros miembros del régimen alauí, no hacen otra cosa que «degradar» la relación bilateral entre ambos países.

En cambio, desde la oposición continúan criticando la forma de actuar del Gobierno ante esta crisis. Feijoo ha acusado este lunes a Sánchez de «imponer» el control del puerto de Ceuta, catalogándolo como «una gran irresponsabilidad» y ha defendido la dignidad del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, frente a la «indignidad» del PSOE.

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