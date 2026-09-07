Sexo, mentiras, traición y celos en un cuartel vasco de la Guardia Civil

El Tribunal Militar Territorial con sede en A Coruña acaba de archivar un caso de violación en la residencia de la comandancia de San Sebastián. Por cosas que no deberían pasar, pero pasan, una agente

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