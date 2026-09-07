Otegi dice que la extrema derecha y «muchos aparatos del Estado» están dando «un golpe de estado blando»

Arnaldo Otegi en una imagen de archivo. Villar López | EFE

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que el Estado español está inmerso «en una profunda crisis» ante la que la extrema derecha y «muchos aparatos del Estados» están dando «un golpe de estado blando», y ha dicho que, si PP y Vox están dispuestos a «encarcelar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no quiero pensar qué tienen pensado hacer con otros». En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido a la actuación del Gobierno español ante la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta el pasado mes de agosto, y ha considerado que «no lo han gestionado muy bien», aunque se ha preguntado «cómo se gestiona bien una cuestión así».

«No quiero decir con eso que Pedro Sánchez y su Gobierno lo hayan hecho bien, pero algunas veces me parece que la política, con un punto de frivolidad y convencionalismo y desde una política burguesa, utiliza los temas para desgastar al enemigo», ha lamentado. Así, el dirigente independentista ha considerado que resolver la situación en Ceuta «no es nada sencillo», y se ha preguntado si «lo que plantea Europa es construir muros y poner metralletas encima para que la gente no venga».

«No, lo que hay que hacer es ir a África y a todos esos países que nosotros hemos empobrecido y esquilmado, y desarrollar en ellos su economía y progreso social, dando a sus gentes la oportunidad para que tengan una vida digna», ha explicado.

De esta manera, Arnaldo Otegi ha señalado que no sabe «hasta qué punto» la crisis en Ceuta puede suponer el final definitivo del Gobierno de coalición en España, aunque ha asegurado que tiene «grabadas» las palabras en el Congreso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en las que acusó a Sánchez de ser «cómplice» de Marruecos y le advirtió de que «lo pagará en los tribunales y en las urnas».

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«Este Estado está inmerso en una profunda crisis, y para hacer frente a esa crisis, la extrema derecha y muchos aparatos del Estado están, en cierto modo, dando un golpe de estado blando, e incluso están dispuestos a llevar a prisión a Pedro Sánchez. Si están dispuestos a enviar a la cárcel a Sánchez, no quiero pensar qué tienen pensado hacer con otros, aunque lo digo sin dramatismos», ha afirmado.

«Poner un país enfrente»

Así, el secretario general de EH Bildu ha considerado que «la partida aún no está perdida», y ha vuelto a apostar por «poner un país enfrente» y no «algunas siglas políticas», ante la posibilidad de que PP y Vox puedan gobernar en el Estado. «Euskal Herria va a demostrar en las elecciones que es antifascista y antiautoritaria, pero cuando hicimos el planteamiento de ir todos juntos, dijimos que llega o que podría llegar este escenario. No creo que la partida aún esté perdida, pero, si llega, ¿qué es lo que vamos a ponerle en frente? ¿Unas siglas políticas o un país? Nosotros decimos que hay que ponerle un país en frente, porque esa es nuestra prioridad», ha insistido.

En este sentido, Arnaldo Otegi ha manifestado que «vamos a entrar en un largo ciclo de elecciones» y que los períodos así «se pueden afrontar como país o como partido o movimiento».

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«Por supuesto que los partidos o movimientos tenemos intereses propios, queremos ganar y lograr cuantos más votos sean posibles, pero, ¿qué prevalece ahora? Ya lo hemos visto en Alemania, el interés de país. ¿Y qué interés mayor tiene Euskal Herria en estos momentos? Hacer frente a esta ofensiva autoritaria».

Otegi ha señalado que «la gente tiene miedo» y que «ya sabe qué significa un Gobierno de PP y Vox para nuestras libertades democráticas, nuestra identidad nacional, nuestras instituciones, nuestra lengua o nuestra educación», por lo que intuye que, «como la gente ve las elecciones cada vez más cerca, va a generar miedo y va a haber una movilización».

«El sector a la izquierda del PSOE está destrozado y las dinámicas que les mantienen fuera de la unión son para echarse la culpa unos a otros. Por suerte en Euskal Herria hay una izquierda soberanista, feminista, euskaltzale, independentista, socialista y democrática que da a la gente la opción de ser antiautoritario y antifascista y decir al mismo tiempo que nuestro futuro lo jugamos en Euskal Herria y que Euskal Herria es la solución», ha concluido.