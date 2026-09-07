La Audiencia Nacional asume la investigación de la entrada a Ceuta por ser un «ataque grave contra la integridad territorial»
MADRID / COLPISA
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La jueza Tardón, tras los informes de la Policía, Guardia Civil y Fiscalía, estima que la Audiencia Nacional es competente para hacerse cargo de lo ocurrido a finales de agosto07 sep 2026 . Actualizado a las 15:24 h.
La jueza María Tardón acuerda investigar entrada masiva irregular de más de 70.000 migrantes a la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 julio. Considera que la Audiencia Nacional es el tribunal competente para hacerse