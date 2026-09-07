El juez Peinado convoca la audiencia previa al juicio de Begoña Gómez para este martes

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

El magistrado Juan Carlos Peinado ha solicitado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, personarse mañana a las 18.00 de la tarde en el juzgado para llevar a cabo una «audiencia preliminar» para determinar si compete la apertura de juicio oral por el caso del software de la Cátedra de la UCM. Igualmente, está previsto que se aplace debido al poco margen de tiempo otorgado por el juez.

Gómez deberá asistir personalmente junto a su asistente Cristina Álvarez tras haber presentado todas las partes acusadas los escritos de defensa. En el suyo, la mujer de Sánchez pedía la absolución al no haber pruebas de que se lucrara presuntamente por el uso del programa de forma ilícita.

El magistrado también rechaza en su breve escrito, de apenas dos páginas, la comparecencia como testigo de José Manuel Ruano De La Fuente, profesor Titular del Departamento de Ciencia Política de la UCM y codirector de la cátedra de Gómez.

La decisión viene tomada según lo estipulado en la Ley del Tribunal del Jurado, por la que las partes pueden practicar diligencias, aunque corresponde al juez determinar si proceden o no, y en este caso ha decidido rechazarlas en vista a que pueden presentarse a lo largo de la vista.

La citación es una formalidad que, igualmente, podría no celebrarse si todas las partes implicadas acordasen que no es necesario una audiencia previa e ir directamente a juicio, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado a este respecto.

La defensa de Álvarez sí que detalló, como cita eldiario.es, que los hechos que se le imputan a la asistenta de Gómez «no son constitutivos de delito» y que la causa «está condenada a la disolución del jurado».