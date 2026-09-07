Illa responde a las críticas de Ayuso: «En Cataluña no hay mindundis ni hay ninguna fiesta»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa David Zorrakino | EUROPAPRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «en Cataluña no hay mindundis ni hay ninguna fiesta», después de las críticas de la líder madrileña a Cataluña por la nueva financiación.

Lo ha dicho en una entrevista de 3Cat recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras de Ayuso en las que aseguraba que el nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del viernes solo busca «pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis».

«Aquí no hay mindundis ni hay ninguna fiesta. Aquí hay gente que trabaja, que es emprendedora, que levanta la persiana, que no se queja y que va por faena», ha expresado Illa.

También ha aconsejado a Ayuso «no hablar de residencias oficiales», en referencia a la polémica por el ático que compró la Comunidad de Madrid, tras las críticas de la presidenta madrileña a las delegaciones del Govern en el exterior, las residencias oficiales y los sueldos de los políticos catalanes, entre otras.

«No se meta con Cataluña», ha insistido Illa, que ha tendido la mano al conjunto de buenos madrileños y madrileñas.

El liderazgo «débil» de Feijoo

Al preguntársele por el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por si él podría ser su sucesor, Illa ha dicho que su presente y su futuro es ser presidente de la Generalitat.

Ha añadido que el liderazgo que sí que ve cuestionado es el del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo: «Es débil, mucho más débil, terriblemente más débil el liderazgo de Feijoo, y empieza a haber planteamientos con lo que pasará» con él.

Leer más: Una legislatura de vértigo: el avispero ceutí, sin Presupuestos y sombras de corrupción

Sobre la situación en Ceuta, ha afirmado que Cataluña es solidaria y que está dispuesta a acoger menores provenientes de este territorio, siempre teniendo en cuenta el «punto de partida» y el esfuerzo que ya se ha hecho en los últimos años desde Cataluña.

«Cataluña se moverá como se ha movido hasta ahora. Siempre en los parámetros de la lealtad institucional y del cumplimiento de la legalidad. Espero que todos lo hagan», ha añadido.

Amnistía y elecciones

En relación a la amnistía para el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que le gustaría que ya estuviera de vuelta a España: «Confío en que vuelva antes de Navidad, lo antes posible» porque cree que es bueno para el futuro de Cataluña y del resto de España.

Preguntado por si le recibirá en el Palau de la Generalitat cuando vuelva, Illa ha dicho que no lo ha halado con él, pero ha recordado que ha recibido a todos los expresidentes y que ya se ha visto con Puigdemont en la delegación del Govern en Bruselas.

«No tengo ningún inconveniente, al contrario, en darle el trato que merece, como expresidente y como líder del principal partido de la oposición en Cataluña», ha afirmado.

Sobre si las elecciones generales deben celebrarse antes o después de las municipales, Illa ha dicho que no lo ve «tan trascendente». También ha asegurado que «la gente sabe distinguir perfectamente entre distintas convocatorias electorales».