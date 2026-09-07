Feijoo acusa a Sánchez de «imponer» el control del puerto de Ceuta: «Es una gran irresponsabilidad»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo (d). Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «imponer» el control del puerto de Ceuta para alojar a los inmigrantes irregulares tras «la invasión» de finales de julio y ha asegurado que se trata de una «gran irresponsabilidad». Además, ha resaltado que recuperar la normalidad y que los ceutíes vivan «tranquilos» va a ser «una prioridad nacional».

Así se ha pronunciado en la presentación del desayuno informativo organizado por el foro Nueva Economía del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de que el Ejecutivo haya asumido el control del puerto de Ceuta para la «atención humanitaria» de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado.

Feijoo ha afirmado que el Gobierno debe tomar decisiones «escuchando a la ciudad» y «no imponiéndolas, como ha hecho este fin de semana contra el criterio del Gobierno ceutí, contra el criterio del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, contra el criterio de los informes técnicos, jurídicos y de empresarios». «De todos», ha afirmado.

A su entender, «ubicar a más de mil inmigrantes en un puerto, a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros» es «una gran irresponsabilidad, que dificulta el trabajo también de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». «Ceuta necesita saber con qué instrumentos y en qué plazos van a ser retornados todos aquellos que la ocuparon ilegalmente», ha enfatizado.

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Tras asegurar que los ceutíes no están «solos», ha defendido la «dignidad» de Vivas frente a la «indignidad» del Ejecutivo de Sánchez, que, a su juicio, ha abandonado a los ciudadanos de esta ciudad. «Que los ceutíes vivan tranquilos tiene que ser y va a ser una prioridad nacional», ha enfatizado. Feijoo y doce dirigentes autonómicos del partido han arropado este lunes a Vivas en este desayuno informativo, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma.

Al acto han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. También han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. A ellos se ha sumado el comité de dirección del PP, entre ellos su secretario general, Miguel Tellado.

El acto se celebrará un día antes del viaje de Vivas a Bruselas, donde el martes será recibido por los comisarios europeos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Suica. Vivas también mantendrá reuniones con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Torres ve «imposible» cifrar los migrantes que quedan en Ceuta y dice que son 4.000 los retornados desde el 10 de agosto

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es «imposible» responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta un mes después de la entrada masiva y ha subrayado que ya son 4.000 las personas que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

El mando único del Gobierno en Ceuta también ha subrayado que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes y hay previstas instalaciones para acoger a 6.000, destacando además que las devoluciones se practicarán de forma «más rápida» que en los procedimientos habituales ante el refuerzo de personal en la ciudad autónoma.

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En una entrevista en Cadena Ser Canarias, recogida por Europa Press, el ministro también se ha referido a la habilitación del puerto de Ceuta para acoger inmigrantes tras el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas pese a que, según ha recordado el ministro, ya se había acordado «por unanimidad» tal y como recogen las actas. «¿Qué alternativas tenemos?», ha planteado.

Menores filiados

El titular de Política Territorial también ha confirmado que ya son 2.000 los menores migrantes filiados, si bien la cifra aumentará porque todavía quedan «en la calle», y ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes se actualizarán los datos.

Asimismo, Torres ha insistido en que la prioridad es la «reagrupación familiar» de los menores, al tiempo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado la «opción» de que sean traslados a la península, en línea con lo defendido por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.