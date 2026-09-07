España amaga con bloquear la ampliación de la UE por el gallego, catalán y euskera

El Gobierno español vuelve a impulsar la oficialidad del gallego, catalán y euskera en la UE amenazando con bloquear la próxima ampliación si no se llega a un acuerdo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, deseó el jueves pasado un acuerdo «en el reconocimiento de las lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace 40 años. Hay 20 millones de ciudadanos que esperan que sean reconocidas». Preguntando sobre si España bloqueará a nuevos miembros como Montenegro y Albania por esta cuestión, Sampedro sonrió y afirmó estar seguro «de que lo solucionaremos antes».

La oficialidad del gallego, catalán y euskera en la UE forma parte de los acuerdos de investidura entre el PSOE y Junts del año 2023, un pacto que los independentistas catalanes rompieron el pasado octubre. Para hacer oficial un idioma hace falta una reforma de los tratados que requiere unanimidad, así como contratar múltiples traductores e intérpretes especializados en lenguaje técnico y jurídico. Durante la presidencia española del Consejo, en el 2023, se impulsó el debate, pero apenas encontró apoyos por su complejidad técnica y económica. España propuso entonces asumir el coste de los tres idiomas —132 millones de euros al año— y solo traducir, inicialmente, la legislación del Parlamento y el Consejo.

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215.000 hablantes nativos

En Bruselas hay dudas por el encaje de los idiomas de los futuros Estados miembros. En el caso de Montenegro, el más avanzado, algunas voces recelan del coste de incorporar una lengua con solo 215.000 hablantes nativos y hermana de la croata, que ya es oficial. Además, el idioma más usado en el país es el serbio.

Pero la lengua no es lo único que complica la entrada de Podgorica en el 2028. Croacia amenaza con vetar la adhesión montenegrina si no se resuelven asuntos bilaterales relacionados con las fronteras marítimas y el legado de la guerra de independencia croata. Zagreb tampoco ve bien los homenajes de Montenegro a las víctimas de Jasenovac, un campo de concentración fascista croata en el que, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados 50.000 serbios.