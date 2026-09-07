«¿Te ha escrito el FGE?»: el chat completo entre Leire y el abogado del PSOE revela la envergadura de sus maniobras
MADRID / COLPISA
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El diálogo, con 2.707 mensajes y 354 borrados, retrata Fortuny como un canal recurrente en la ofensiva contra la UCO y Anticorrupción07 sep 2026 . Actualizado a las 17:55 h.
«Te llamarán de la FGE»; «Iré yo contigo»; «Ya. A las 17 mañana allí»; «Voy yo contigo»; «¿Te ha escrito el FGE?»; «Pide cita a nuestros amigos de FGE». El chat completo entre Leire Díez y