«¿Te ha escrito el FGE?»: el chat completo entre Leire y el abogado del PSOE revela la envergadura de sus maniobras

Leire Díez en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

«Te llamarán de la FGE»; «Iré yo contigo»; «Ya. A las 17 mañana allí»; «Voy yo contigo»; «¿Te ha escrito el FGE?»; «Pide cita a nuestros amigos de FGE». El chat completo entre Leire Díez y