El PP llevará al Constitucional las «incomparecencias» de ministros en el Senado por la crisis de Ceuta

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el miércoles en Toro, Zamora. Mariam A. Montesinos | EFE

El PP prepara para el pleno del Senado del próximo 8 de septiembre un nuevo conflicto de atribuciones, ante las ausencias a finales de agosto de los ministros convocados para dar cuenta de la gestión ante la crisis migratoria en Ceuta. Una vez superada la votación, dada la mayoría absoluta de la que gozan los populares en la Cámara Alta, la cuestión se elevará al Tribunal Constitucional, que determinará si el Gobierno invadió o menoscabó la función constitucional de control.

La propuesta del PP nace, por tanto, como reivindicación de la independencia de la Cámara Alta, con respecto a los tres ministros que declinaron acudir a comparecer por las explicaciones que ya iban a dar unos días más tarde en el Congreso. Para los de Alberto Núñez Feijoo, la «incomparecencia» de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles fue fruto de que decidieron «escaparse» y de querer dar las explicaciones pertinentes en «la cámara que les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen», algo que para los populares constituye un fraude de ley.

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, reivindicó que la convocatoria a comparecer ante la Cámara Alta «no es una invitación, sino una obligación constitucional y parlamentaria». Quien se ausenta de su cita con los senadores está, opina, «pisoteando» la ley, pues tanto la Constitución como el Reglamento del Senado establecen de forma expresa que los ministros están obligados a comparecer. Por ello, definió la ausencia de los titulares de Exteriores, Interior y Defensa como una «auténtica vergüenza» y un reflejo de «la soberbia de Pedro Sánchez y de cuál es su interés».

«Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles», añadió la portavoz popular, apelando al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. También justifica la intención de elevar la cuestión al Constitucional en el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece expresamente que los miembros del Gobierno están obligados a comparecer.

El PP reclama así sus atribuciones en el Senado, ya que «el Gobierno no puede elegir unilateralmente qué cámara lo controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace», defiende García.

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Reprobación a cinco ministros

Al mismo tiempo, la gestión de la crisis migratoria llevará al Grupo Popular a presentar también, en el próximo pleno de la Cámara Alta, las reprobaciones de los tres ministros que no acudieron a sus comparecencias, además de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García, por «la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España provocados por el asalto masivo a Ceuta».

Si bien esta medida no se encuentra recogida en ningún reglamento y, por tanto, su efecto no va más allá de expresar el descontento de la mayoría parlamentaria con la gestión gubernamental, el PP acusará a las diferentes carteras ministeriales de «negligencia en el cumplimiento de su deber de prevenir y evitar el asalto, de pasividad para implementar medidas eficaces frente a la crisis y de falta de explicaciones veraces acerca de las causas y responsables de la entrada masiva en la frontera», argumentan desde el partido.