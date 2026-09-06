Extinguido el incendio de Guadalajara casi dos meses después de su inicio

El rastro del fuego en Guadalajara, con una señal quemada: «No más colillas, peligro de incendio» Nacho Izquierdo | EFE

Casi dos meses se ha tardado en dar por extinguido el incendio de La Mierla (Guadalajara) que ha acabado arrasando cerca de 35.000 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural del Alto Tajo. Este incendio, el más grave registrado en Castilla-La Mancha en cuanto a superficie quemada, se inició el 16 de julio y obligó a evacuar a la población de 34 pueblos.

El perímetro de las llamas llegó a ser de 120 kilómetros y durante 51 días han llegado a trabajar en su estabilización, control y extinción más de 2.700 personas y 240 medios —43 de ellos aéreos— además de la Unidad Militar de Emergencias. «Este dispositivo ha hecho frente con éxito al mayor incendio de la historia de la región salvaguardando vidas y pueblos», indica la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. El PP y CC.OO. han pedido su dimisión por considerar que la gestión del incendio fue desastrosa y negligente, por la falta de 672 bomberos forestales en los dispositivos de extinción de esta comunidad y por errores en la política de prevención de incendios.

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Plan de recuperación

Una vez extinguido este fuego, la Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado un plan de recuperación ambiental y socioeconómico dotado con 27 millones de euros que también incluirá la reparación de infraestructuras. Así, primero hay que retirar la madera quemada para evitar la aparición de plagas y proteger el suelo para frenar la erosión y después se acometerá una repoblación de especies forestales. Asimismo, este plan servirá para reparar sistemas de abastecimiento de agua y caminos, carreteras y pistas forestales que el fuego dañó. En cuanto al perjuicio a la fauna, preocupa el futuro de las camadas de lobo y que rapaces como el águila culebrera o el halcón hayan huido de la zona.

Otro apartado es recuperar la actividad económica en la Sierra Norte, con ayudas a agricultores y ganaderos pero también al sector turístico, basado en los pueblos de la arquitectura negra. Aquí los empresarios reclaman que se les compense por las reservas canceladas. Por su parte, la Diputación de Guadalajara ha contratado a un arquitecto técnico para apoyar los trabajos de reparación y reconstrucción en los municipios afectados. Su función será valorar y tramitar estos proyectos a lo largo de un año con la posibilidad de prorrogar su contrato por otro.

Al mismo tiempo, la investigación sobre el origen de este incendio sigue abierta después de que trascendiera que el fuego lo provocó una máquina agrícola que estaba trabajando legalmente. En este sentido, la organización agraria Asaja de Castilla-La Mancha ha pedido que no se criminalice a los agricultores y ha alertado de que la Junta quiere endurecer las restricciones a los trabajos agrícolas durante el verano. «La responsabilidad de los incendios tiene mucho que ver con la gestión del territorio y el problema es que las restricciones terminen impidiendo que se pueda cosechar en julio, que es cuando se cosecha», apunta el presidente de esta organización, José María Fresneda.