En estado crítico al saltar desde un cuarto piso tras apuñalar a tres personas en Barcelona

Los hechos sucedieron en el número 162 de la Gran Vía, en Barcelona. Toni Albir | EFE

Un hombre se encuentra en estado crítico después de lanzarse por el balcón de un cuarto piso de una vivienda en Barcelona. Antes de saltar se había autolesionado con un arma blanca y había apuñalado también a otras tres personas que se encontraban en el inmueble, de las que una está grave.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado a Efe de que el suceso ha tenido lugar en la mañana de este domingo, en un piso del número 162 de la Gran Via, en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona.

En la vivienda, según las fuentes, conviven tres hombres, uno de los cuales se encontraba esta mañana en una habitación con su novia. Por causas que de momento se desconocen, el agresor se dirigió a la habitación e hirió con el arma blanca a su compañero de piso, que se encuentra en estado grave, y a la novia de este, herida leve. El alboroto del incidente llevó al tercer inquilino a dirigirse a la habitación, donde también fue atacado por el agresor que, posteriormente, se autolesionó y se lanzó al vacío desde el balcón de la vivienda.

Las citadas fuentes han indicado que la policía catalana investiga ahora las causas de este suceso, en el que no se descarta ninguna hipótesis.