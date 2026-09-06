Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Migrantes durmiendo este domingo en las calles ceutíes, a la espera de acceder al campamento temporal de Loma Colmenar. Reduan | EFE

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, fueron detenidos esta mañana en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, que no ha dejado ningún herido.

El incidente sucedió a última hora del sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo al raso. Según informaron a Efe fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino, también fue apedreada y, finalmente, el incidente concluyó con el arresto de 21 personas.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) lamenta los incidentes y asegura que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo «porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente». En ese sentido, exige «de manera inmediata» el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como «profesión de riesgo, ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas». «No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes», añade la organización de militares.

Más de 700 migrantes han abandonado Ceuta de forma voluntaria esta semana

Más de 700 migrantes marroquíes de los que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado 30 de julio han abandonado de forma voluntaria la ciudad a lo largo de esta semana.

Según fuentes policiales, prácticamente cada día se produce el retorno de algunos migrantes que han permanecido este último mes viviendo en los montes, en las calles o en los acantilados ceutíes. La falta de un lugar para dormir, así como las noticias de que no serán regularizados, han motivado que muchas de estas personas hayan optado por marcharse por el mismo lugar por el que entraron.

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La policía considera que la cifra podría incrementarse en las próximas semanas, sobre todo coincidiendo con las adversas condiciones meteorológicas, una situación que podría influir en la decisión.

El Ministerio del Interior calcula que en Ceuta quedan unas 5.000 personas migrantes, mientras que el Gobierno ceutí eleva la cifra a 9.000. La mayor parte de ellas están acampadas en la playa del Trampolín y en las inmediaciones de la barriada de Loma Colmenar.