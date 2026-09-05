A prisión tras colarse en casa de su expareja y agredirla pese a tener una orden de alejamiento

La comisaría de policía de Manacor, Mallorca, en la mañana de este sábado.

Un juez ha ordenado prisión provisional para un hombre detenido por la Policía Nacional en Manacor (Mallorca) acusado de quebrantar una orden de alejamiento, al colarse en casa de su expareja, perseguirla mientras la víctima trataba de huir, golpearla y amenazarla de muerte.

En un comunicado hecho público este sábado, el cuerpo policial detalla que la víctima estaba durmiendo cuando se despertó al escuchar ruidos en el exterior y gritos de un varón, que reconoció rápidamente como su expareja. El hombre había saltado la verja del domicilio y accedido a la casa para entrar a la habitación donde ella se encontraba.

Al percatarse de que era su expareja, la mujer le exigió que se marchase, pero él hizo caso omiso a sus peticiones. Ella cogió el teléfono para llamar al 091 e intentó escapar hacia el exterior para refugiarse en su vehículo, pero el hombre la alcanzó y la tiró al suelo. Le dijo que la iba a matar si llamaba a la Policía, aunque finalmente la víctima pudo escapar, recuperar el móvil y refugiarse en su coche, desde el que llamó a la Policía Nacional.

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El agresor volvió al domicilio de la víctima, pese a contar con una orden de alejamiento que se lo impedía. Pronto llegó una patrulla de la Policía Nacional de Manacor, atendió a la mujer y detuvo al varón como presunto autor de delitos de malos tratos, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena.

La Policía Nacional puso al detenido a disposición del juzgado correspondiente, que decretó el ingreso en prisión provisional.