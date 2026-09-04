El PP insiste en una moción de censura: «Sánchez no sabe qué versión dar»

Feijoo, junto a Elías Bendodo, Patricia Navarro y Juanma Moreno, este viernes en el acto de inicio del curso político del PP en Málaga. Álex Zea | EUROPAPRESS

Desde la fiesta del huevo frito, en Alhaurín el Grande (Málaga), Alberto Núñez Feijoo afeó a Sánchez que haya «ignorado deliberadamente» los avisos sobre la «invasión» y que un mes después no sepa «qué versión dar». «Si hubo avisos, si no los hubo, si los hubo pero no fueron escritos, si fueron escritos pero no se los mandaron... Lo único que tiene claro es que Marruecos no tuvo que ver», dijo el líder del PP junto al presidente andaluz, Juanma Moreno.

Feijoo llamó a coger la fuerza de la «rabia» y de la «esperanza» para echar a Sánchez y que haya un cambio de gobierno en España. Acto seguido, cargó contra los socios del Ejecutivo: «No son la alternativa de izquierdas progresistas. Son lo mismo, la marca blanca de esta decadencia, igual de nocivos. Son los que, entre la dignidad y el carguito, eligen el carguito».

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«Les da igual que les mientan»

Esa presión de Feijoo sobre los socios del PSOE fue recogida y amplificada por otras voces entre los populares, que llamaron a una moción de censura. La portavoz de los de Génova en el Congreso, Ester Muñoz, puntualizó que esa moción no servirá para gobernar, sino solo para «ir a elecciones», y defendió que las demás fuerzas deben pensar si sigue compensando «mantener a Pedro Sánchez».

En ese sentido, Muñoz acusó a los socios de dar cuenta de la «corrupción» del jefe del Ejecutivo, pero, «a la hora de la verdad», no aceptar una «alternancia política». «Yo creo que Pedro Sánchez nunca se había visto tan solo en el Parlamento», concluyó.

El portavoz del PP, Borja Sémper, fue más allá y señaló a los socios de Sánchez como responsables de la «incapacidad» para afrontar la crisis migratoria de Ceuta. Han actuado con «indiferencia» ante la gestión del presidente, alegó. «Al PNV, ERC, Podemos e incluso Sumar no les importa que el Gobierno les mienta. No les importa que tengamos un desgobierno», sentenció Sémper.