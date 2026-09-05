Interceptados 56 migrantes llegados en cuatro pateras a Mallorca, Cabrera y Formentera

Rescate de una patera, en una imagen de archivo. Adriel Perdomo | EFE

Cincuenta y seis migrantes han sido interceptados este sábado tras alcanzar las costas de Baleares a bordo de cuatro pateras llegadas a las islas de Mallorca, Cabrera y Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las siete de la mañana la Guardia Civil y Salvamento Marítimo localizaron a 12 personas de origen magrebí en la línea de costa de Cabrera. Poco después, a las siete y media, el instituto armado interceptó a otros cuatro en otra embarcación, en la zona de Cala Galiota (Colonia de San Jordi, Mallorca).

A las diez menos veinticinco, en Formentera, varios efectivos de la Guardia Civil avistaron una tercera embarcación a tres millas al sur de Formentera, con 11 magrebíes a bordo, y a las diez encontraron a otras 29 personas, en este caso de origen subsahariano, en la línea de costa del núcleo de población de Illetes, en Calvià (Mallorca).

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Según los datos contabilizados por Efe, a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 273 pateras con 5.079 migrantes.

En el 2025, arribaron a las islas un total de 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de llegadas irregulares y cerca de un 15 % más de pateras que en el 2024.