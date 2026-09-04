Vota y opina: ¿Crees que la crisis de Ceuta provocará un adelanto electoral?

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ESPAÑA
El PNV declara que si Sánchez no pone una solución a la crisis migratoria, la legislatura está «totalmente acabada» y el PP presiona a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura e ir a elecciones04 sep 2026 . Actualizado a las 16:49 h.
El informe policial que apunta que fuerzas marroquíes están detrás del asalto a Ceuta está provocando una crisis de apoyos al Gobierno. El lendakari, Imanol Pradales, del PNV, (un aliado clave para el PSOE) ha declarado que si Sánchez «no soluciona rápidamente» la situación en Ceuta, la legislatura está «totalmente acabada». Desde el PP presionan a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura.
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