Trump tacha a España de «país arruinado», y considera «muy triste» lo ocurrido en Ceuta

Trump, este martes, en la Casa Blanca. Samuel Corum - Pool via CNP / Zu | EUROPAPRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles pasado a España de «país arruinado», y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue «muy triste de ver». «España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar», declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.

Trump consideró «terrible» la situación porque, según dijo, los demás países de la Alianza Atlántica aceptaron elevar el gasto militar, mientras que España «dice: ‘Yo no pago'».

El presidente estadounidense también aludió a la entrada masiva de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, fronteriza con Marruecos, el pasado 30 de julio. «Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver [...]. Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual», expresó.

Trump mantiene una relación tensa con el Gobierno de coalición, por la postura de Pedro Sánchez sobre el gasto militar y por su negativa a autorizar el uso de bases militares en territorio nacional para abastecer a aviones de combate estadounidenses que participan en la guerra de Irán.

El republicano también utilizó la situación en Ceuta en su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al advertir a los estadounidenses de que algo similar ocurrirá en su país si los demócratas regresan al poder.

El jefe de la Casa Blanca ya se había referido a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce de 80.000 migrantes cuando atribuyó la situación a las «leyes débiles» y «una mala gestión» del Ejecutivo de Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas «no sabían qué hacer» ante la llegada masiva de personas.

Trump había hecho entonces referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo español del mes de julio que prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, asunto que precisamente fue puesto como ejemplo por el Gobierno de España de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.