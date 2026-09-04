Sumar preguntará por las agresiones a periodistas ante la «pasividad» de la Policía Nacional

Concentración en solidaridad con Ceuta, el pasado miércoles en Valencia. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Sumar aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las agresiones a periodistas ante la «pasividad» de la Policía Nacional. Así lo publicó este viernes en X el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, y aseguró que «señalar, perseguir y agredir a periodistas de RTVE y otros medios forma parte de la estrategia fascista».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su «más rotundo rechazo a los insultos y agresiones» sufridos el pasado miércoles por profesionales en las concentraciones sobre Ceuta. «Nos solidarizamos con ellos. Demandamos más seguridad para que los y las periodistas puedan informar», reclamó en redes.

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También el presidente de RTVE, José Pablo López, advirtió de que «no son casos aislados» y de que sus reporteros «llevan más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez» que salen a informar. «Agredir a los informadores es dinamitar la democracia», concluyó.