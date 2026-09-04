Pradales dice que si Sanchez «no soluciona rápidamente» la situación en Ceuta la legislatura está «totalmente acabada»

Pedro Sánchez e Imanol Pradales, en la Moncloa. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El lendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este viernes que, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha actuado tarde y aún está noqueado» ante la situación que se está viviendo en Ceuta, y «no soluciona rápidamente» la crisis, la legislatura está «totalmente acabada».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha dicho que este pasado jueves se vio «la soledad del presidente Sánchez» en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, y cree que eso es «algo muy significativo».

Asimismo, el lehendakari ha señalado que le ha llamado la atención en Sánchez «la falta de liderazgo y de capacidad para adelantarse» ante lo ocurrido en la ciudad autónoma, «porque el Sánchez que hemos conocido ha sido una persona capaz de asumir el liderazgo en casos como la pandemia, la dana o los incendios, pero en esto no».

«Ha actuado tarde y aún está noqueado. Es cierto que ayer cambió algo con sus declaraciones en el Congreso la posición que mantuvo el lunes, pero creo que si no soluciona rápidamente la crisis de Ceuta, la legislatura en España está totalmente acabada», ha afirmado.