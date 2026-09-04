El PP presiona a los socios de Sánchez para que apoyen una moción e ir a elecciones: «No les importa que les mientan»

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante una intervención el pasado miércoles en el Senado. Víctor Lerena | EFE

El PP ha elevado la presión a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura, con la que se convocarían elecciones, por la gestión del presidente Pedro Sánchez en la crisis migratoria de Ceuta, si bien ha lamentado que parece que «no les importa» que les «mientan».

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha insistido en que la moción de censura, en este caso, no pretende ser un instrumento «para gobernar» sino para «ir a elecciones» y ha defendido que las demás fuerzas políticas, «que critican abiertamente al Ejecutivo», deben pensar en «si le sigue compensando al país mantener a Pedro Sánchez».

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha acusado a los socios de dar cuenta de la «corrupción» del jefe del Ejecutivo, pero ha afirmado que, «a la hora de la verdad», no quieren aceptar una «alternancia política».

«Yo creo que Pedro Sánchez nunca se había visto tan solo en el Parlamento, nunca en lo que va de legislatura, y por tanto son ellos los que tienen que decidir si están dispuestos a seguir manteniendo a un presidente del Gobierno como él», ha declarado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha respaldado que en la «incapacidad» para afrontar la crisis migratoria de Ceuta la «responsabilidad es compartida» y ha acusado a los socios del Gobierno de actuar «indiferentes» ante la gestión del presidente del Ejecutivo.

«Al PNV, Esquerra Republicana, Podemos, e incluso Sumar, no les importa que el Gobierno les mienta. No les importa que tengamos un desgobierno», ha asegurado el portavoz popular durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.