Marlaska se queja de la jueza que investiga el cruce masivo, y Perelló le reclama respeto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este jueves en el Congreso. Chema Moya | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió este jueves una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en protesta por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, de prohibirle al equipo policial compartir con el Gobierno el informe sobre la crisis migratoria en Ceuta y los días previos a la entrada masiva. En una misiva de respuesta, Perelló le recordó que ella, como presidenta de un órgano de gobierno del Poder Judicial, no puede ni censurar ni corregir las resoluciones de otros magistrados.

Marlaska defendió, «preocupado», que, en una situación de crisis como la que está viviendo la ciudad autónoma, y que obligó a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, «no debería ser incompatible que se atiendan los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores políticos».

El ministro y magistrado defendió la transmisión de información desde la policía al Gobierno «para el ejercicio de su función constitucional y la toma de decisiones en defensa de la seguridad nacional». Al mismo tiempo, apuntó que este proceso puede llevarse a cabo «sin que se resienta la independencia judicial».

Independencia judicial

En su misiva de respuesta, Perelló se unió a Marlaska en la apreciación de «la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis», no obstante, quiso recordarle al ministro que ella no puede interferir en la resolución judicial de la Audiencia Nacional y que tampoco va a comprometer a la policía.

La presidenta señaló que los órganos de gobierno del Poder Judicial, entre los que se encuentra, «tienen vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales», luego se encuentra maniatada en relación con la decisión tomada por Tardón.

No obstante, Perelló no se limitó a recordar las actividades que entran dentro de sus funciones, también quiso recordarle al ministro que, tal y como establece la Constitución, los órganos judiciales «deben prestar la colaboración requerida en general para todos los ciudadanos, y en especial a la policía judicial», cuya función corresponde únicamente a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concluyó la magistrada, cerrando filas con la policía.