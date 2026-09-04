La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta

Varios migrantes acampados en la playa en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ya que «los efectos más relevantes» de lo sucedido a finales de julio «se produjeron en territorio español» y considera que está capacitado para «afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».

A través de una nota de prensa, ha indicado que el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha informado a la jueza María Tardón que considera a la AN «competente para conocer del asunto referido».

«De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español», apunta.

El Ministerio Fiscal añade que «los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».