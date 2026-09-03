Feijoo: «La invasión fue consentida por Marruecos y el Gobierno lo sabía»

El líder popular, Alberto Núñez Feijoo, este jueves en el Congreso. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

«Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la Justicia y ante las urnas». Con esta contundencia se dirigió este jueves Alberto Núñez Feijoo al presidente del Gobierno en su primer cara a cara parlamentario del curso. El motivo fue la crisis migratoria que padece Ceuta desde hace más de un mes, tras la avalancha de 80.000 personas que se precipitaron sobre las costas ceutíes que todavía mantienen a la ciudad en jaque. Unos hechos que el presidente del Partido Popular tachó de «una invasión que continúa», tras señalar que todo «salió de Marruecos, fue consentido por Marruecos y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello».

«Se revela que Rabat pudo desproteger nuestra frontera. Y usted se queda de brazos cruzados, ¿por qué?», volvió a preguntar a Sánchez, para acto seguido tratar de ahondar en uno de los mayores quebraderos de cabeza del jefe del Ejecutivo: su relación con Marruecos. «¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?». Además, el líder de la oposición invitó al presidente del Gobierno a incluir las conversaciones de su móvil que el sistema Pegasus robó en el 2020 y el 2021 en el dosier que el presidente anunció que publicará con todos los informes que llegaron a la Moncloa sobre lo ocurrido en Ceuta.

«Usted ya no dirige nada»

Para el presidente popular, Ceuta lleva sufriendo más de un mes varias crisis: de seguridad pública, de orden público, de salud pública y económica, mientras que el conjunto de España afronta una «crisis de soberanía nacional», por lo que en un país «normal», el mando único lo asumiría el presidente del Gobierno «con valentía y con firmeza». «Pero usted ya no dirige nada, ya no dirige ni su Gobierno», le espetó Feijoo a Sánchez, reiterando que el presidente «ya no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación, porque no puede garantizar la seguridad del Estado».

Durante su discurso, Feijoo hizo referencia a la difícil situación que padece Ceuta desde la avalancha de migrantes: «Los ceutíes llevan más de un mes sin normalidad, sin seguridad y sin respuestas. Y los españoles llevamos al mismo tiempo perplejos e indignados ante la violación de nuestra integridad territorial».

«Usted ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y por tanto no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente; y si es falso, dimita por cómplice», reprendió Feijoo al jefe del Ejecutivo, a pesar de que el presidente del PP se mostró seguro de que el Gobierno «lo sabía y lo tapó durante un mes, y lo sabe y lo tapa otra vez en la mañana de hoy». El líder popular se apoyó en los informes que están saliendo a la luz, como el que realizó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) atribuyendo a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la coordinación de la llegada de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta, a pesar de que Interior negó que hubiese indicios de tal hecho.

Ni explicaciones ni decisiones

El presidente del PP siguió poniendo el foco en Marruecos, y clamó que España no puede tener un jefe del Ejecutivo «bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta». «Está sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida y ante ello un presidente libre ha de dar explicaciones y tomar decisiones. Usted no ha hecho ninguna de las dos cosas», arremetió Feijoo, que, como no podía ser de otra manera, también mencionó las polémicas vacaciones de Sánchez. «Lo que está claro es que usted se quería ir de vacaciones y se fue. Ahora bien, si usted quiere seguir de vacaciones, convoque elecciones, pero un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado», zanjó.

«El Ejecutivo debe ajustar su posición con Rabat»

Durante su intervención en el Congreso, la portavoz de EH Bildu instó al Gobierno a que ajuste «su posición con Marruecos» y rectifique su error con el Sáhara. Para Mertxe Aizpurua resulta inviable pensar que la llegada de miles de personas se produjera de forma espontánea sin la participación del régimen marroquí, según El Diario Vasco.

Paralelamente, Aizpurua exigió transparencia ante los documentos policiales que señalan la implicación de fuerzas marroquíes en la crisis migratoria. Por ello, pidió al Ejecutivo que confirme si las fuerzas de seguridad o el CNI le ocultaron datos relevantes o si, por el contrario, engañaron a todos los españoles cuando calificaron a Marruecos de «socio fiable». También criticó la nefasta respuesta del Gobierno y la Unión Europea ante la avalancha, y lamentó que haya numerosas personas por las calles ceutíes en situación de vulnerabilidad.

«Sánchez réndese ao sátrapa de Mohamed VI»

Néstor Rego se sumó a las críticas al Ejecutivo por su gestión de la crisis migratoria: «Coma se a falta de previsión, a lentitude na reacción e a incapacidade para brindar solucións rápidas e efectivas non fosen suficientes, ás explicacións ofrecidas polo presidente súmanse a falta de coordinación e a falta de control». El portavoz del BNG lamentó la postura adoptada por el Gobierno ante Marruecos y afirmó que «Sánchez réndese ao sátrapa de Mohamed VI».

Durante su intervención, Rego criticó la instrumentalización política del sufrimiento humano que realizan el Partido Popular y Vox: «Hai forzas políticas que fan do odio, a xenofobia e o racismo unha bandeira para os seus obxectivos políticos e electorais». El portavoz nacionalista relacionó lo sucedido en Ceuta con Estados Unidos, ya que Trump tiene interés en controlar «os puntos que condicionan o comercio internacional».

«Estoy muy harta de españoles incumplidores»

Pedro Sánchez está «inhabilitado» para seguir en la Moncloa porque o bien «protege a Marruecos» o no es capaz de controlar el Ejecutivo ni la seguridad del país. Esta afirmación la hizo este jueves Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien acusó al presidente de mentir a los ciudadanos: «Las dos opciones son muy graves y lo inhabilitan para continuar gobernando. Se merecen que siempre se les diga la verdad, y usted no lo hace».

Nogueras señaló que la política migratoria española va en dirección contraria a la de otros países europeos como Italia, Alemania o Francia, donde se busca «controlar cuánta gente entra y mediante qué vías», y «garantizar la integración» de esas personas sin ser tachadas de racistas, según Europa Press. «Estoy muy harta de españoles incumplidores y embusteros como usted —por Pedro Sánchez—, que se ríen de los catalanes y van chupando su dinero», expresó en su segunda intervención.