Bruselas anuncia avances «importantes» en las ayudas de emergencia para España

El comisario europeo de Interior, Magnus Brummer, tras una reunión telemática de ministros del ramo de la Unión el pasado 4 de agosto. Olivier Hoslet | EFE

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, anunció este viernes un progreso importante para finalizar la entrega de ayuda financiera y operativa en Ceuta. El austríaco lo publicó en su perfil de X después de una «buena» llamada con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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«Me ha actualizado sobre la respuesta española y los próximos pasos relativos al retorno de aquellos que permanecen irregulares, así como de los esfuerzos para mejorar la seguridad en el terreno», publicó Brunner. En los últimos días, la Comisión había confirmado que todavía quedaban algunas preguntas a responder por las autoridades españolas, con el fin de conocer el alcance de la ayuda necesitada por el país.

La semana pasada, el Gobierno solicitó 32 millones de euros provenientes de los fondos europeos de Asilo, Migración e Integración y del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. También se pidió el despliegue en Ceuta de Europol y Frontex —la guardia fronteriza de la UE— para el triaje de las 8.000 personas que permanecen, de manera irregular, en la ciudad autónoma. España, además, pide que Frontex permanezca en Ceuta de manera permanente, lo que rompe el rechazo habitual del Ejecutivo a la guardia fronteriza europea.

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Este jueves, un portavoz de la Comisión confirmó que la solicitud española se estaba tramitando de forma prioritaria y que quedaban «cuestiones importantes pendientes que deben ser resueltas, primero, por las autoridades españolas». El Ejecutivo comunitario también recordó que ya existe un contingente de Frontex en el puerto de Ceuta, compuesto por ocho agentes.

La solicitud se suma a las peticiones anunciadas por Sánchez para que Ceuta y Melilla tengan una mayor integración en la UE. Según el presidente del Gobierno, esto se haría a través del reconocimiento de las ciudades autónomas como regiones ultraperiféricas —igual que las islas Canarias—, su incorporación a la Unión Aduanera y su representación en el Comité Europeo de las Regiones. También se suma al plan de choque para Ceuta, anunciado por el Gobierno el martes, que movilizará 309 millones para reforzar los servicios esenciales ceutíes, mejorar la acogida humanitaria y apoyar la economía local.