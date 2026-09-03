Vota y opina: ¿Te han convencido las explicaciones de Sánchez sobre la crisis en Ceuta?

Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso para explicar la crisis migratoria en Ceuta. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en el Congreso, 34 días después de la entrada ilegal de unos 80.000 inmigrantes en Ceuta, para dar explicaciones sobre una crisis que sigue rodeada de interrogantes. En su intervención, Sánchez ha insistido en que el Ejecutivo no dispone de pruebas que acrediten que Marruecos diseñara o ejecutara el asalto a la frontera, pese a que un informe de la Policía Nacional apunta al «guiado activo» de las fuerzas marroquíes hacia los puntos de paso. Sánchez ha asegurado que solo actuará cargado de «hechos probados, contrastados»: «Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido», ha dicho.

Además, el presidente socialista ha reiterado que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva de migrantes. Según ha explicado, han analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex remitieron a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública. Y a ti, ¿te han convencido las explicaciones de Sánchez en el Congreso?

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