Las Tanxugueiras salen airosas de un boicot de manifestantes en favor de Ceuta durante un concierto en Palencia

El grupo Tanxugueiras durante un concierto Adrián Irago

La crispación generada por las movilizaciones celebradas el jueves en toda España por la situación de Ceuta salpicó, también, al grupo Tanxugueiras. Las gallegas se disponían a ofrecer un concierto en la Plaza Mayor de Palencia dentro de las fiestas de San Antolín cuando fueron víctimas de un intento boicot por parte de un grupo de manifestantes que se había concentrado en apoyo a Ceuta frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de la ciudad

El concierto, previsto para las 20.45 horas, se retrasó y comenzó 40 minutos más tarde debido a la algarada que un grupo de personas con banderas españolas montó en la plaza con gritos de «Pedro Sánchez, dimisión» y «alcaldesa, dimisión». Estas y otras proclamas se encontraron con la contestación del público que se encontraba en el lugar esperando a que empezara la actuación, que intentó silenciar a los manifestantes clamando: «¡Tanxugueiras, Tanxugueiras!».

El concejal de Cultura, Fran Fernández, salió al escenario para intentar calmar la situación mientras la policía vigilaba la plaza para evitar que la violencia verbal pasase a mayores.

Finalmente, Aida Tarrío, y Olaia y Sabela Maneiro pudieron iniciar el concierto, decisión que fue recibida, por una parte, con aplausos del público y, por otra, con gritos e insultos, que se prolongaron durante los primeros compases del concierto. Poco a poco, los manifestantes fueron abandonando la plaza y el concierto pudo celebrase con normalidad, sin que se registraran altercados graves.