Los socios reclaman a Sánchez una respuesta firme y señalan a Marruecos por la crisis de Ceuta

Gabriel Rufián, portavoz de ERC Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Falta de contundencia en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Esta es una de las principales críticas que los socios de investidura han lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuerzas a la izquierda del PSOE coinciden en que Moncloa debe romper de inmediato la «política de apaciguamiento» con Rabat, señalan a Marruecos como responsable directo de la presión fronteriza registrada a finales de julio y exigen agilizar el traslado a la Península de las personas retenidas en la ciudad autónoma, asumiendo el posible choque institucional con la Unión Europea. Todo ello sin perder de vista a PP y Vox, a quienes acusaron de azuzar el racismo y alentar comportamientos violentos -como el destrozo de los campamentos improvisados que los migrantes sin plaza en centros de acogida construyeron en las playas ceutíes.

Lejos de tratarse de reproches aislados, las intervenciones en el Congreso ante la primera comparecencia del presidente del Gobierno tras el verano trazaron una enmienda en cadena al modo en que el Ejecutivo ha gestionado la situación. Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, abrió la brecha al denunciar que el Gobierno ha actuado «tarde» al confiar el grueso de la solución a unos «retornos voluntarios». Una medida que consideran absurda dado que las miles de personas que siguen en Ceuta carecen de un lugar al que volver. Esta misma inercia fue cuestionada por Aina Vidal, también de la coalición de Sumar, para quien «se han cruzado demasiados límites» en una crisis «brutal» que la ciudad autónoma no puede seguir sosteniendo en solitario. Ambos dirigentes coincidieron en la urgencia de descongestionar la zona mediante el reparto peninsular de adultos y menores, apelando a que el PSOE debe activarlas en el caso de los adultos, aunque Sánchez mantiene que no habrá ningún traslado hasta que se hayan tramitado los expedientes, y al PP para que las comunidades en las que gobierna dejen de plegarse a las exigencias de Vox y asuman su cuota de responsabilidad en la acogida, sobre todo en lo que respecta a los menores no acompañados.

Sin embargo, el diagnóstico sobre la parálisis del Gobierno fue un paso más allá al abordar la vertiente geopolítica. Tras sumarse a las peticiones de celeridad para atender y proteger a los migrantes «se llamen como se llamen», el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, puso el foco en la actitud «pusilánime» de Sánchez frente a Rabat. Para el republicano, resulta incomprensible el perfil bajo del Ejecutivo después de que los informes de la Policía ya en custodia de la Audiencia Nacional constataran que agentes marroquíes guiaron las entradas masivas a finales de julio, en lo que calificó como un intento deliberado de Marruecos por «cargarse al Gobierno de España con la colaboración de Washington, Israel y la extrema derecha». A su juicio, la falta de transparencia del PSOE en sus relaciones con Rabat amenaza con pasarle factura al Ejecutivo, pues «los Gobiernos no se pierden por errar, sino por mentir», en un paralelismo —«salvando las distancias»— con la gestión de la narrativa del PP tras el 11-M.