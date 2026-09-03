Sánchez niega «evidencias claras» que culpen a Marruecos ni avisos previos de la entrada masiva en Ceuta

Pedro Sánchez interviene en la sesión en el Congreso sobre la crisis de Ceuta Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Pedro Sánchez reconoce que durante las horas más críticas de lo que él mismo denominó como un «ataque a la integridad territorial» española en Ceuta, la gendarmería marroquí «permitió» el cruce masivo de la frontera que provocó que en cuestión de horas, entre el 30 y 31 de julio, entraran en la ciudad autónoma de manera ilegal en torno a 70.000 personas, pero insiste en que atribuir al país vecino la organización de la mayor crisis migratoria conocida en España hasta la fecha sería imprudente. En su comparecencia ante el Congreso, tras un mes en el que la situación sigue lejos de normalizarse para los ceutíes, y concluido su descanso estival, Sánchez esgrimió este jueves que «ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio». «Ninguna», insistió.

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El Ejecutivo es consciente de que las dudas sobre el papel de Mohamed VI en lo sucedido están instalados entre los grupos parlamentarios, en sus propias filas y en la opinión pública. La oposición no duda en insinuar en que tras su negativa a reconocerlo se esconde el temor a que Marruecos pueda hacer uso de la información delicada que supuestamente guarda del presiente tras el hackeo de su teléfono entre octubre del 2020 y noviembre del 2021 con el software Pegasus. Por eso él se esforzó en remarcar que no le guía miedo alguno. Y, aunque habló de «ataque híbrido», adujo que su obligación es actuar con «rigor» y aprovechó para aducir que no puede hacer como el PP, que metió a España en la guerra de Irak sin pruebas de que tuviera armas de destrucción masiva.