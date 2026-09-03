Sánchez se queda solo en su defensa de que Marruecos no organizó el asalto a Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves, en su comparecencia en el Congreso. SERGIO PEREZ | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que en el Ejecutivo no tienen constancia de que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fuera «diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes», aunque sí reconoció que, en la fase más crítica del 30 de julio, hubo diez horas «en las que la Gendarmería marroquí permitió el cruce en la frontera». Además, dejó claro que sin la colaboración marroquí no se habría efectuado la rápida salida de la mayoría de los migrantes, que cifró en un 90 % de los que participaron en el cruce masivo. «Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, queremos una relación de buena vecindad con Marruecos [...] Pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente», añadió. Si existen «indicios» que confirmen una intervención directa, remarcó Sánchez, actuaría entonces «con contundencia».

El jefe del Ejecutivo apeló a la cautela con el reino alauí, pese a que el resto del arco parlamentario le exige más firmeza con Marruecos. Sánchez aseguró que la embajadora de este país fue citada en el Ministerio de Exteriores, después de que dos ministros marroquíes reivindicaran la soberanía de Rabat en las dos ciudades autónomas. Exteriores aclaró después, según recoge Europa Press, que fue el encargado de negocios, y no la embajadora, el que finalmente acudió a la sede.«Defenderemos nuestros derechos históricos y geográficos, y vías de diálogo sobre esta cuestión», aseguró el titular de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, el 13 de agosto en la cadena pública 2M.

En materia diplomática, Sánchez fue un paso más allá al anunciar que el rey visitará Ceuta y Melilla «en las próximas semanas». La última visita de un monarca español la protagonizó Juan Carlos I en el 2007. Su paso por las ciuades autónomas provocó tensiones con Marruecos, que llamó a consultas a su embajador. Desde el inicio de la entrada masiva, el aterrizaje en la ciudad caballa de Felipe VI pasó a ser una cuestión a debate. El rey mostró primero su «indignación» por lo vivido en Ceuta y recibió al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en Mallorca. El mandatario de la ciudad aseguró entonces que el rey tenía disposición de acudir a este territorio.

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Hace tres días, Sánchez aseguró que hay «argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla». Horas después se reunió con Felipe VI y, ya este jueves en la Cámara Baja, situó un marco temporal para esta llegada.

El presidente insistió en que el Gobierno no contó con advertencias o informes que anticiparan la entrada masiva de más de 70.000 personas y pidió investigar porqué el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) «no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior de la cadena de mando». Este informe recoge un «guiado activo» de las fuerzas del orden marroquíes hacia la zona del Tarajal.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, envió este jueves una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que criticaba la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir a los encargados de dicho documento compartirlo con miembros del Gobierno. Perelló, en su respuesta, le recordó que la magistrada actuó en el «ejercicio de sus funciones constitucionales», según recoge Europa Press.

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El jefe del Ejecutivo desgranó otros informes del Cenif. Habló de un documento del 29 de julio, uno antes de la entrada masiva, en el que —«cito textualmente», dijo— se apreciaba un riesgo potencial de entradas a nado con un impacto entre bajo y medio. «La propia nota dice que no puede asegurarse que esto vaya a producirse». El presidente del Gobierno citó informes y advertencias de Frontex, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del CNI para concluir que «ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo. Conviene decirlo con rotundidad; en los últimos días ha habido muchos bulos».

Sánchez, además, presumió de transparencia y anunció la publicación de un dosier con «todos los informes, todos», sin más detalle de a qué organismos involucra.

El presidente del Gobierno explicó que la entrada masiva no tuvo una única causa. Explicó que fueron cruciales una serie de convocatorias en redes sociales, alentadas por desinformación sobre la sentencia del Supremo y la creencia de que la frontera estaba abierta. «Estos bulos fueron transformados en movilización», remarcó. El citado fallo, del 8 de julio, sentenciaba que la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permitía aplicar el rechazo en frontera a los migrantes que accedieran a nado a territorio español. Según dijo el jefe del Ejecutivo este jueves, se lanzaron al mar cuatro de cada seis participantes en la entrada masiva.

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El presidente anunció cien millones más en ayudas para Ceuta, con una fecha límite para cobrarlas todas marcada el 6 de octubre, y la concesión de una silla permanente para las dos ciudades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones. Pidió más implicación a la Unión Europea, reprochó a algunos Estados su falta de solidaridad y prometió que tratará de conseguir la presencia de Frontex en Ceuta y que la Interpol desarrolle allí una misión específica. También la consideración de las ciudades autónomas como regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Las islas Canarias ya cuentan con esta condición.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la sesión sobre la crisis de Ceuta en el Congreso Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Feijoo pide a Sánchez que dimita y le avisa de que «pagará en los tribunales y en las urnas» la crisis de Ceuta

El líder del PP le preguntó al presidente del Gobierno «por qué le tiene miedo a Marruecos» tras quedarse «de brazos cruzados» ante la inacción marroquí

Pedro Martín

Madrid / Colpisa

«Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la Justicia y ante las urnas», con esta contundencia se dirigió Alberto Núñez Feijoo al presidente del Gobierno en su primer cara a cara parlamentario del curso. El motivo fue la crisis migratoria que padece Ceuta desde hace más de un mes, tras la avalancha de 80.000 personas que se precipitaron sobre los costas ceutíes que todavía mantiene a la ciudad en jaque. Unos hechos que Feijoo tachó de «una invasión que continúa» y señaló que todo «salió de Marruecos, fue consentido por Marruecos y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello». Por ello, el líder del PP aseguró a Sánchez, mirándolo directamente, que «pagará» lo sucedido en la ciudad autónoma «en los tribunales y en las urnas», y le exigió su dimisión para disolver las Cortes y convocar elecciones.

Feijoo centró el grueso de su intervención en denunciar la labor del Gobierno antes, durante y después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, y advirtió de que en el Ejecutivo ya actúan «por consejo de sus abogados», dirigiéndose concretamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la carta enviada al director general de la Policía Nacional tras el informe policial que atribuía a gendarmes marroquíes la coordinación de llegada de inmigrantes.

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«Se revela que Rabat pudo desproteger nuestra frontera. Y usted se queda de brazos cruzados, ¿por qué?», volvió a preguntar a Sánchez, para acto seguido tratar de ahondar en uno de los mayores quebraderos de cabeza del jefe del Ejecutivo: su relación con Marruecos. «¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», le preguntó de forma incisiva el líder de la oposición al presidente del Gobierno, y le conminó a incluir las conversaciones de su móvil que el sistema Pegasus robó en 2020 y 2021, en el dosier que el presidente anunció que publicará con todos los informes que llegaron a Moncloa sobre lo ocurrido en Ceuta.

«Ya no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación»

Para el presidente popular, Ceuta lleva sufriendo más de un mes varias crisis: de seguridad pública, de orden público, de salud pública y económica, mientras que el conjunto de España afronta una «crisis de soberanía nacional», por lo que en un país «normal» el mando único lo asumiría el presidente del Gobierno «con valentía y con firmeza». «Pero usted ya no dirige nada, ya no dirige ni su gobierno», le espetó Feijoo a Sánchez, reiterando que el presidente «ya no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación, porque no puede garantizar la seguridad del Estado».

El líder del PP comenzó su discurso haciendo referencia a la difícil situación que padece Ceuta desde que la entrada masiva de inmigrantes llevó a una coyuntura límite a la ciudad autónoma. «Los ceutíes llevan más de un mes sin normalidad, sin seguridad y sin respuestas. Y los españoles llevamos al mismo tiempo perplejos e indignados ante la violación de nuestra integridad territorial», declaró el jefe de la oposición, para continuar señalando las responsabilidades del presidente del Gobierno en las dos hipótesis que planean en el debate público desde el principio de la crisis: si fue advertido de la gravedad de los acontecimientos, o si realmente no llegó ningún informe a Moncloa avisando de unos hechos de tal magnitud como los que sucedieron hace un mes.

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«Si no sabía nada, dimita por incompetente; y si es falso, dimita por cómplice»

«Usted ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y por tanto no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente; y si es falso, dimita por cómplice», reprendió Feijoo al jefe del Ejecutivo, a pesar de que el líder del PP se mostró seguro de que el Gobierno «lo sabía y lo tapó durante un mes, y lo sabe y lo tapa otra vez en la mañana de hoy». El líder del PP se apoyó en los los informes que están saliendo a la luz, como el que realizó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuyendo a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la coordinación de la llegada de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta, a pesar de que Interior negó que hubiese indicios que tal hecho.

De esta forma, el presidente del PP siguió poniendo el foco en Marruecos, y clamó que España no puede tener un jefe del Ejecutivo «bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como ésta». «Está sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida y ante ello un presidente libre ha de dar explicaciones y tomar decisiones. Usted no ha hecho ninguna de las dos cosas», arremetió Feijoo, que como no podía ser de otra manera, también mencionó las polémicas vacaciones de Sánchez. «Lo que está claro es que usted se quería ir de vacaciones y se fue. Ahora bien, si usted quiere seguir de vacaciones, convoque elecciones, pero un presidente no tiene derecho ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado», zanjó.

«El Ejecutivo debe ajustar su posición con Rabat»

Durante su intervención en el Congreso, la portavoz de EH Bildu instó al Gobierno a que ajuste «su posición con Marruecos» y rectifique su error con el Sáhara. Para Mertxe Aizpurua resulta inviable pensar que la llegada de miles de personas se produjera de forma espontánea sin la participación del régimen marroquí, según El Diario Vasco.

Paralelamente, Aizpurua exigió transparencia ante los documentos policiales que señalan la implicación de fuerzas marroquíes en la crisis migratoria. Por ello, pidió al Ejecutivo que confirme si las fuerzas de seguridad o el CNI le ocultaron datos relevantes o si, por el contrario, engañaron a todos los españoles cuando calificaron a Marruecos de «socio fiable». También criticó la nefasta respuesta del Gobierno y la Unión Europea a la avalancha, y lamentó que haya numerosas personas por las calles ceutíes en situación de vulnerabilidad.

«Estoy muy harta de españoles incumplidores»

Pedro Sánchez está «inhabilitado» para seguir en la Moncloa porque, o bien «protege a Marruecos», o no es capaz de controlar el Ejecutivo ni la seguridad del país. Esta afirmación la hizo este jueves Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien acusó al presidente de mentir a los ciudadanos: «Las dos opciones son muy graves y lo inhabilitan para continuar gobernando. Se merecen que siempre se les diga la verdad, y usted no lo hace».

Nogueras señaló, según Europa Press, que la política migratoria española va en dirección contraria a la de otros países europeos como Italia, Alemania o Francia, donde se busca «controlar cuánta gente entra y mediante qué vías», y «garantizar la integración» de esas personas sin ser tachadas de racistas. «Estoy muy harta de españoles incumplidores y embusteros como usted —por Pedro Sánchez—, que se ríen de los catalanes y van chupando su dinero», expresó en su segunda intervención.

«Sánchez réndese ao sátrapa de Mohamed VI»

Néstor Rego se sumó a las críticas al Ejecutivo por su gestión de la crisis migratoria: «Coma se a falta de previsión, a lentitude na reacción e a incapacidade para brindar solucións rápidas e efectivas non fosen suficientes, ás explicacións ofrecidas polo presidente súmanse a falta de coordinación e a falta de control». El portavoz del BNG lamentó la postura adoptada por el Gobierno ante Marruecos y afirmó: «Sánchez réndese ao sátrapa de Mohamed VI».

Durante su intervención, Rego criticó la instrumentalización política del sufrimiento humano que realizan el Partido Popular y Vox: «Hai forzas políticas que fan do odio, a xenofobia e o racismo unha bandeira para os seus obxectivos políticos e electorais». El portavoz nacionalista relacionó lo sucedido en Ceuta con Estados Unidos, ya que Trump tiene interés en controlar «os puntos que condicionan o comercio internacional».

«Ya sabemos a qué corona rinde usted cuentas»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este jueves en el Congreso que Sánchez es un «traidor» e insistió en la idea de que el jefe del Ejecutivo rinde más pleitesía al reino alauí que a Felipe VI. «No le importaría ser el virrey de Mohamed VI si no logra sus sueños de grandeza de ser el jefe del Estado», aseguró el político vasco, que incluso llegó a tildarlo de «embajador» de Marruecos.

«Le vemos muy valiente contra el rey de España y muy sumiso con el de Marruecos. Ya sabemos a qué corona rinde usted cuentas», insistió el líder de los ultraconservadores. Abascal cuestionó que el jefe del Ejecutivo no sepa lo que pasó en Ceuta pero sí que asegure que no fue el Estado norteafricano. «Marruecos no es su amigo; es su amo», continuó. «¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted?», le preguntó también. Además, dudó de que Sánchez fuera capaz de tomar represalias con Rabat.

«Se ha actuado tarde y sin dimensionar la crisis»

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, centró sus críticas a Pedro Sánchez en dos aspectos: la tardanza en reaccionar a la crisis migratoria en Ceuta y la insistencia del jefe del Ejecutivo en exculpar a Marruecos. «No es creíble», destacó sobre este último asunto el portavoz de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario magenta, Enrique Santiago. «Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas», destacó, para añadir después que no ve fundamento en defender otra hipótesis. Santiago destacó que «se ha actuado tarde y sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas». Remarcó que se tardó un mes en convocar el Consejo de Seguridad Nacional y en nombrar un mando único. Sánchez justificó que esta última medida se hizo el 25 de agosto porque fue entonces cuando se requirió «un espacio de cogobernanza».

«La gente lo que quiere son soluciones»

El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, acusó a los miembros del Gobierno de «pusilánimes» por su ausencia de críticas al Ejecutivo marroquí. «¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la Policía marroquí mirando como las vacas al tren? ¿Ustedes no han visto eso?», les preguntó.

Rufián, además, insistió en que los afectados están más preocupados por encontrar una solución que por saber las causas que propiciaron la entrada masiva en Ceuta: «La gente lo que quiere son soluciones porque esto, nos pongamos como nos pongamos, es un problemón», remarcó. Además, el político independentista acusó al Ejecutivo marroquí de boicotear al Gobierno español con la ayuda, según dijo Rufián, de Israel y Estados Unidos. «Mohamed VI ni viste, ni come, ni respira sin que lo sepa Trump», sentenció.