Feijoo pregunta a Sánchez por qué «tiene miedo a Marruecos» y avisa que pagará sus mentiras ante la Justicia y las urnas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la sesión sobre la crisis de Ceuta en el Congreso Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de «mentir a la cara» ante el Pleno del Congreso y ha afirmado que «la operación» de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta «salió de Marruecos», «fue consentida» por ese país y «hay indicios» de que Rabat «la coordinó y el Gobierno lo sabía». Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué «tiene miedo» a Marruecos.

«Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas», ha advertido Feijoo a Sánchez desde la tribuna de la Cámara Baja durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar de la crisis de Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio.

Feijoo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso a decir que «no se enteró de nada». A su entender, en ese caso debería dimitir «por incompetente» y, «si es falso», «por cómplice». Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno «lo sabía y lo tapó».

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El jefe de la oposición ha puesto el foco en el país alauíta. «¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», ha interpelado, para comprometerse después a esclarecer «completamente» el llamado 'caso Pegasus'.

Feijóo ha afirmado que «ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional». «España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta», ha enfatizado, para subrayar que Ceuta no sufrió una crisis migratoria sino «una invasión que continúa».