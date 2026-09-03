Estrasburgo condena a España a raíz del asedio al Parlamento de Cataluña

Hemiciclo del Parlamento de Cataluña Quique García

Quince años después del asedio al Parlamento de Cataluña, ocurrido en junio del 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por violar los derechos de cuatro activistas que participaron en los hechos. La corte de Estrasburgo considera que las penas impuestas, de tres años de cárcel, son «desproporcionadas». Aunque nunca llegaron a aplicarse y la sentencia está prescrita, la resolución del TEDH dictamina que «la severidad de las penas impuestas, aunque no se cumplieran, no podía sino tener el efecto de disuadirles, así como al público en general, de asistir a manifestaciones y, de manera más general, de participar en un debate público abierto». En concreto, la sentencia entiende que la Justicia española (Tribunal Supremo y Constitucional) vulneró los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la libertad de expresión y de manifestación. Pese a la contundencia del documento, no aprecia razones para concederles una indemnización, tal como pedían los demandantes.

La protesta liderada por colectivos vinculados al movimiento 15-M, contrarios a los recortes del gasto público en Cataluña, tuvo lugar el 15 de junio del 2011 y provocó que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento autonómico, Núria de Gispert, tuvieran que acceder al hemiciclo en helicóptero. Mientras, algunos diputados se vieron obligados a refugiarse en furgonetas de los Mossos, esquivando los insultos y los choques entre manifestantes y agentes antidisturbios.