Detenida una mujer acusada de matar a un primo que se encontraba en situación irregular en Ceuta

Un coche de la policía nacional en una imagen de archivo POLICÍA NACIONAL | EUROPA PRESS

Una mujer española residente en Ceuta ha sido detenida este jueves como presunta autora de la muerte de su primo, un ciudadano marroquí indocumentado, en un suceso ocurrido este jueves por la mañana en la vivienda de los padres de la arrestada, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El fallecido, un hombre de nacionalidad marroquí de entre 30 y 35 años, se encontraba en situación irregular en España, aunque por el momento no consta que formara parte del grupo de personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

La víctima habría acudido al domicilio de sus familiares, en el Poblado Marinero, y, por causas que todavía se investigan, se habría producido una disputa con su prima. La mujer habría utilizado presuntamente un arma blanca durante el enfrentamiento, causándole heridas que finalmente le han provocado la muerte.

La detenida, también de entre 30 y 35 años, permanece en dependencias de la Policía Nacional, donde se encuentra a disposición de los investigadores mientras se practican las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Los agentes se han desplazado esta mañana hasta la vivienda, donde han recogido testimonios y han realizado las primeras actuaciones policiales. Se ha procedido al levantamiento del cadáver. La investigación permanece abierta y la Policía Nacional trata ahora de determinar qué ha ocurrido exactamente en el interior del domicilio y las circunstancias que han rodeado la muerte del joven marroquí.