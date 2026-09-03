Bruselas rechaza que Moscú esté detrás de la crisis, pero detecta intentos rusos para desinformar

Un jáquer en una imagen de archivo. Oskar Burgos | EFE

Las manifestaciones convocadas en apoyo a Ceuta también llegaron a Bruselas, que acogió ayer una concentración frente al Parlamento Europeo. Eurodiputados del PP y Vox, así como los dos antiguos miembros de Se Acabó La Fiesta —el partido del agitador ultra Alvise Pérez—, representantes de otros países de la UE y miembros del sindicato policial CEP abarrotaron las escalinatas de la Eurocámara para defender la españolidad de la ciudad autónoma y pedir la dimisión inmediata de un Gobierno al que se acusa de «traición».

La concentración iba a contar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que finalmente no hizo acto de presencia. Moreno, que estaba en Bruselas por su agenda como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, sí compareció ante los medios posteriormente y mandó todo su apoyo a unos ciudadanos ceutíes, «españoles y europeos que se sienten vulnerados y están viviendo una situación impensable en un territorio español y europeo». El presidente andaluz pidió a las regiones y ciudades europeas unidad porque «puede suceder en cualquier otro rincón de Europa».

La Comisión Europea desmintió que Rusia esté detrás del asalto a Ceuta, una idea que Pedro Sánchez defendió el pasado lunes en una entrevista en la cadena Ser. Bruselas sí identificó, a través de su servicio de vigilancia de información extranjera, intentos rusos para desinformar sobre la crisis migratoria una vez iniciada.