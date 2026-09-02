El PSOE pide al juez del caso Leire que solo la Fiscalía Anticorrupción pueda acceder a sus datos bancarios

Reunión de la ejecutiva del PSOE el pasado lunes en Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

El PSOE presentó un escrito ante la Audiencia Nacional con el objetivo de blindar sus datos bancarios en la causa en la que se está investigando el presunto entramado conformado por la exmilitante Leire Díez, entre otros, que tendría como objetivo entorpecer ciertas causas que afectan al partido o al entorno del presidente del Gobierno y que podrían haber financiado los socialistas.

El equipo jurídico del partido solicitó al juez instructor que únicamente la Fiscalía Anticorrupción tenga acceso a esta información financiera, lo que dejaría fuera a las acusaciones populares en un intento por restringir quién puede fiscalizar el contenido de sus cuentas.

Más de 80 cuentas

La representación legal del partido trasladó esta petición al magistrado Santiago Pedraz como respuesta al auto del pasado 30 de julio, mediante el cual el instructor reclamaba datos a 12 entidades financieras sobre 81 cuentas bancarias —seis de ellas, a nombre del PSOE, según el escrito presentado ahora—. La intención de esta providencia es rastrear las entradas y salidas de fondos para reconstruir el recorrido del dinero empleado en las presuntas maniobras opacas para entorpecer causas judiciales.

Según argumenta Ferraz en su escrito, la medida solicitada busca salvaguardar información sensible que afecta de manera directa a militantes y altos cargos del partido que no se encuentran investigados en la causa. Por esta razón, el PSOE requiere también no solo que la documentación contable quede reservada en exclusiva al Ministerio Fiscal, sino que posteriormente se lleve a cabo un expurgo de manera que queden fuera de la causa aquellos datos que no estén estrictamente vinculados con los pagos objeto del proceso.

Asimismo, el partido insiste en que ya colaboró previamente con la unidad policial al identificar las cuentas utilizadas para realizar varios de los pagos bajo sospecha, entre los que se incluyen las minutas abonadas al letrado de Santos Cerdán. Los socialistas reiteran que continuarán prestando su cooperación a medida que les sea requerida, defendiendo que siempre han mantenido una «gestión transparente» y que «no tienen nada que ocultar».

Por el momento, los investigadores han localizado la salida de aproximadamente 200.000 euros de las cuentas del partido para financiar la trama.